У Запоріжжі влада відкриє підземні школи

У березні у Запоріжжі планують відкрити близько 50 шкіл

Підземні школи можуть з'явитися до початку наступного навчального року

У Запоріжжі місцева влада хоче відкрити підземні школи, щоб перейти на офлайн-навчання. Вони можуть з'явитися у місті вже до 1 вересня. Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров в інтерв'ю «Укрінформу».

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За словами посадовця, організації навчання дітей в укриттях, як це зараз відбувається у Харкові, заважає лише «небажання чиновників». Тому потрібно знайти рішення для безпечного освітнього процесу на території Запоріжжя.

«Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які потрібно зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні? До 1 вересня у Запоріжжі будуть підземні школи», – зазначив він.

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Федоров розповів, що у березні у місті планують відкрити близько 50 шкіл. За місяць хочуть відкрити ще більше.

«Завдання одне: 1 вересня усі діти мають вийти у змішану систему освіти. Ті, хто виїхали, продовжать онлайн», – додав чиновник.

Федоров деталізував, що локацій для підземних шкіл буде дві чи три, оскільки ніхто не знає, скільки триватиме війна.

Нагадаємо, в Україні з'явиться школа, яка зможе витримати пряме влучання ракети.

Раніше у Харкові працювали класи, які були розташовані прямо на станціях метрополітену. Школярі комбінували онлайн та офлайн навчання.