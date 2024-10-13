Білий дім опублікував дані медогляду Гарріс

Радники Гарріс вважають, що публікація виглядає вигідно для віцепрезидентки у контрасті з поведінкою її конкурента

Віцепрезидентка США Камала Гарріс має «чудове здоров’я» і «фізичну й психічну стійкість», необхідну для успішного виконання обов’язків президента, заявив її лікар у листі, опублікованому Білим домом.

Згідно зі звітом, 59-річна Гарріс веде здоровий, активний спосіб життя, не курить, алкоголь вживає рідко і помірно, займається спортом, страждає лише на сезонну алергію.

Радники Гарріс вважають, що ця публікація виглядає вигідно для віцепрезидентки у контрасті з поведінкою її конкурента.

Дональд Трамп протягом багатьох років – у тому числі й коли був президентом – вкрай рідко й обмежено оприлюднював інформацію про своє здоров’я. Він не робить цього і під час нинішньої передвиборчої кампанії, навіть після спроби замаху, що може, на думку Гарріс, викликати у виборців питання, чи достатньо 78-річний Трамп здоровий для того, щоб чотири роки витримувати напружений президентський графік. «У будь-якому випадку це означає, що команда Трампа не хоче, щоб виборці знали всю правду про нього», – сказала Гарріс.

Представники виборчого штабу Трампа зазначили, що його лікар Ронні Джексон називав Трампа достатньо здоровим для державної служби.

Питання здоров’я кандидатів на вищу посаду почали гостро сприйматися у США після того, як нинішній президент, 81-річний Джо Байден, відмовився балотуватися на другий термін, програвши, на загальну думку коментаторів і публіки, дебати Трампу. Під час дебатів він виглядав розгубленим, плутався в словах, що його противники назвали наслідками вікових змін психіки, які, на їхню думку, роблять Байдена непридатним до виконання президентських обов’язків. При цьому звіти про стан здоров’я президента регулярно публікуються на сайті Білого дому, і в них йдеться про те, що всі вікові захворювання у президента перебувають під контролем, і протипоказань до держслужби у нього немає.

Нагадаємо, виборці у США прийдуть на виборчі дільниці 5 листопада, щоб обрати наступного президента. Спочатку вибори мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента в 2020 році.

Раніше кандидат у президенти США Дональд Трамп заявив, що він повинен отримати «100% голосів євреїв». Відповідна заява американського експрезидента пролунала в роковини нападу палестинського угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.