Понад пів сотні освітян з Вінниччини подались на конкурс «Учитель року-2025»

Серед фіналістів журі кожної номінації визначає переможця та двох лауреатів

На Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2025», де обиратимуть найкращих в чотирьох номінаціях зареєструвались 57 вчителів з Вінницької області. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки.

За результатами випробувань відбіркового етапу другого туру конкурсу в кожній номінації визначаються 12 конкурсантів, які набрали найбільшу кількість балів та продовжують змагання у фінальному етапі. Серед фіналістів журі кожної номінації визначає переможця та двох лауреатів.

Кандидати у номінації «Зарубіжна література»

Аджубей Оксана Сергіївна Чечельницький ліцей Гайсинського району;

Бабчинська Світлана Володимирівна «Вінницький ліцей № 8»;

Біжан Олеся Миколаївна Гімназія № 2 м. Могилева-Подільського;

Волик Людмила Володимирівна «Турбівський ліцей № 1 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області»;

Горбань Тетяна Юріївна «Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького району Вінницької області»;

Кубицька Олена Василівна Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей»;

Лукіянова Сніжана Миколаївна Ганнопільський ліцей Тульчинської міської ради;

Мельничук Галина Олександрівна Комунальний заклад «Ліцей № 2 Козятинської міської ради Вінницької області»;

Мендусь Тетяна Петрівна Ліцей № 7 міста Гайсин;

Рогожа Олена Андріївна «Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області»;

Циркун Галина Сергіївна «Вінницький ліцей № 20»;

Яхниця Людмила Іванівна Подільська філія комунального закладу «Ковалівський ліцей» Немирівської міської ради.

Кандидати у номінації «Трудове навчання та технології»

Вовк Ірина Анатоліївна «Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені М.І. Пирогова»;

Вознюк Світлана Сергіївна Северинівський ліцей Северинівської сільської ради Жмеринського району;

Волкотруб Денис Васильович «Браїлівський ліцей імені В.О. Забаштанського» Жмеринської міської територіальної громади;

Гончарук Олександр Миколайович Студенянський ліцей Тульчинського району;

Колодько Світлана Андріївна Городківський ліцей № 1 Городківської сільської ради Тульчинського району;

Кравець Світлана Іванівна Чечельницька гімназія Чечельницької селищної ради Гайсинського району;

Кудіш Марія Миколаївна Ліцей № 2 м. Хмільника;

Кучмей Віктор Іванович Озаринецький ліцей Могилів-Подільської міської ради;

Нікітін Віктор Іванович «Вінницький ліцей № 23»;

Поповська Юлія Володимирівна «Вінницький ліцей № 35»;

Саєнко Наталія Павлівна «Вінницький ліцей № 33»;

Халаман Алевтина Олександрівна Ганнопільський ліцей Тульчинської міської ради;

Чеканівська Світлана Миколаївна «Ліцей № 2 Козятинської міської ради Вінницької області»;

Чміль Володимир Володимирович «Вінницький ліцей № 3 ім. М. Коцюбинського»;

Юртаєв Володимир Георгійович Ліцей № 2 м. Хмільника.

Кандидати у номінації «Історія»

Баглай Вадим Володимирович «Новоприлуцька гімназія Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області»;

Блажко Ольга Олегівна «Вінницький ліцей № 29»;

Демченко Лілія Анатоліївна Оратівський ліцей Вінницького району;

Заболотна-Сопрун Альона Вікторівна «Вінницький ліцей № 10»;

Кучевська Ірина Петрівна «Вінницький ліцей № 9»;

Лірник Людмила Анатоліївна Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці;

Омеляш Вікторія Андріївна Ліцей № 7 м. Гайсин Гайсинської міської ради;

Панасюк Мирослава Костянтинівна «Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького району Вінницької області»;

Поворознюк Альона Вікторівна Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей»;

Постова Наталія Володимирівна «Вінницький ліцей № 33»;

Соколова-Хаурдінова Юлія Борисівна Ліцей № 1 міста Могилева-Подільського.

Кандидати у номінації «Хімія»