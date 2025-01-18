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Понад пів сотні освітян з Вінниччини подались на конкурс «Учитель року-2025»

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Понад пів сотні освітян з Вінниччини подались на конкурс «Учитель року-2025»
Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2025»​​ Конкурс проходитиме у два тури
фото: pon.org.ua

Серед фіналістів журі кожної номінації визначає переможця та двох лауреатів

На Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2025», де обиратимуть найкращих в чотирьох номінаціях зареєструвались 57 вчителів з Вінницької області. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки.

За результатами випробувань відбіркового етапу другого туру конкурсу в кожній номінації визначаються 12 конкурсантів, які набрали найбільшу кількість балів та продовжують змагання у фінальному етапі. Серед фіналістів журі кожної номінації визначає переможця та двох лауреатів.

Кандидати у номінації «Зарубіжна література»

  • Аджубей Оксана Сергіївна Чечельницький ліцей Гайсинського району;
  • Бабчинська Світлана Володимирівна «Вінницький ліцей № 8»;
  • Біжан Олеся Миколаївна Гімназія № 2 м. Могилева-Подільського;
  • Волик Людмила Володимирівна «Турбівський ліцей № 1 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області»;
  • Горбань Тетяна Юріївна «Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького району Вінницької області»;
  • Кубицька Олена Василівна Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей»;
  • Лукіянова Сніжана Миколаївна Ганнопільський ліцей Тульчинської міської ради;
  • Мельничук Галина Олександрівна Комунальний заклад «Ліцей № 2 Козятинської міської ради Вінницької області»;
  • Мендусь Тетяна Петрівна Ліцей № 7 міста Гайсин;
  • Рогожа Олена Андріївна «Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області»;
  • Циркун Галина Сергіївна «Вінницький ліцей № 20»;
  • Яхниця Людмила Іванівна Подільська філія комунального закладу «Ковалівський ліцей» Немирівської міської ради.

Кандидати у номінації «Трудове навчання та технології»

  • Вовк Ірина Анатоліївна «Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені М.І. Пирогова»;
  • Вознюк Світлана Сергіївна Северинівський ліцей Северинівської сільської ради Жмеринського району;
  • Волкотруб Денис Васильович «Браїлівський ліцей імені В.О. Забаштанського» Жмеринської міської територіальної громади;
  • Гончарук Олександр Миколайович Студенянський ліцей Тульчинського району;
  • Колодько Світлана Андріївна Городківський ліцей № 1 Городківської сільської ради Тульчинського району;
  • Кравець Світлана Іванівна Чечельницька гімназія Чечельницької селищної ради Гайсинського району;
  • Кудіш Марія Миколаївна Ліцей № 2 м. Хмільника;
  • Кучмей Віктор Іванович Озаринецький ліцей Могилів-Подільської міської ради;
  • Нікітін Віктор Іванович «Вінницький ліцей № 23»;
  • Поповська Юлія Володимирівна «Вінницький ліцей № 35»;
  • Саєнко Наталія Павлівна «Вінницький ліцей № 33»;
  • Халаман Алевтина Олександрівна Ганнопільський ліцей Тульчинської міської ради;
  • Чеканівська Світлана Миколаївна «Ліцей № 2 Козятинської міської ради Вінницької області»;
  • Чміль Володимир Володимирович «Вінницький ліцей № 3 ім. М. Коцюбинського»;
  • Юртаєв Володимир Георгійович Ліцей № 2 м. Хмільника.

Кандидати у номінації «Історія»

  • Баглай Вадим Володимирович «Новоприлуцька гімназія Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області»;
  • Блажко Ольга Олегівна «Вінницький ліцей № 29»;
  • Демченко Лілія Анатоліївна Оратівський ліцей Вінницького району;
  • Заболотна-Сопрун Альона Вікторівна «Вінницький ліцей № 10»;
  • Кучевська Ірина Петрівна «Вінницький ліцей № 9»;
  • Лірник Людмила Анатоліївна Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці;
  • Омеляш Вікторія Андріївна Ліцей № 7 м. Гайсин Гайсинської міської ради;
  • Панасюк Мирослава Костянтинівна «Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького району Вінницької області»;
  • Поворознюк Альона Вікторівна Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей»;
  • Постова Наталія Володимирівна «Вінницький ліцей № 33»;
  • Соколова-Хаурдінова Юлія Борисівна Ліцей № 1 міста Могилева-Подільського.

Кандидати у номінації «Хімія»

  • Барановська Світлана Миколаївна «Вінницький ліцей № 27»;
  • Безпалько Вікторія Анатоліївна «Вороновицький ліцей» Вороновицької селищної ради;
  • Ванжула Наталія Анатоліївна «Сосонський ліцей Вінницького району Вінницької області»;
  • Власенко Інна Володимирівна «Жмеринський ліцей № 6»;
  • Гулевич Олег Юрійович Ліцей № 2 м. Немирова;
  • Гуцолюк Юлія Володимирівна «Вінницький ліцей № 29»;
  • Козеренко Світлана Дмитрівна Чечельницька гімназія Чечельницької селищної ради Гайсинського району;
  • Корнійчук Юлія Михайлівна Оратівський ліцей Вінницького району Вінницької області;
  • Лукіянчук Леся Миколаївна Ліцей № 4 м. Хмільника;
  • Мандрик Наталя Юріївна ТОВ «Приватний дитиноцентрований заклад загальної середньої освіти I–III ступенів «ХАБ СКУЛ», м. Вінниця»;
  • Марингевич Алла Григорівна «Писарівський ліцей Вінницького району Вінницької області»;
  • Мельничук Олена Леонідівна «Ліцей № 2 Козятинської міської ради Вінницької області»;
  • Морозова Надія Володимирівна «Жмеринський ліцей № 3»;
  • Рибачук Галина Яківна Гімназія с. Малинівка Літинської селищної ради;
  • Романець Катерина Анатоліївна «Вінницький ліцей № 19»;
  • Слободянюк Світлана Олексіївна Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці;
  • Шаповал Ярослав Юрійович «Вінницький ліцей № 20»;
  • Шпіхернюк Андрій Андрійович Липовецький ліцей № 3 Липовецької міської ради;
  • Янкавець Олександр Олександрович «Вінницький фізико-математичний ліцей № 17».

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Теги: Вінниця література навчання вчитель Міністерство освіти і науки

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