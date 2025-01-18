Понад пів сотні освітян з Вінниччини подались на конкурс «Учитель року-2025»
Серед фіналістів журі кожної номінації визначає переможця та двох лауреатів
На Всеукраїнський конкурс «Учитель року-2025», де обиратимуть найкращих в чотирьох номінаціях зареєструвались 57 вчителів з Вінницької області. Про це йдеться на сайті Міністерства освіти і науки.
За результатами випробувань відбіркового етапу другого туру конкурсу в кожній номінації визначаються 12 конкурсантів, які набрали найбільшу кількість балів та продовжують змагання у фінальному етапі. Серед фіналістів журі кожної номінації визначає переможця та двох лауреатів.
Кандидати у номінації «Зарубіжна література»
- Аджубей Оксана Сергіївна Чечельницький ліцей Гайсинського району;
- Бабчинська Світлана Володимирівна «Вінницький ліцей № 8»;
- Біжан Олеся Миколаївна Гімназія № 2 м. Могилева-Подільського;
- Волик Людмила Володимирівна «Турбівський ліцей № 1 Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області»;
- Горбань Тетяна Юріївна «Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького району Вінницької області»;
- Кубицька Олена Василівна Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей»;
- Лукіянова Сніжана Миколаївна Ганнопільський ліцей Тульчинської міської ради;
- Мельничук Галина Олександрівна Комунальний заклад «Ліцей № 2 Козятинської міської ради Вінницької області»;
- Мендусь Тетяна Петрівна Ліцей № 7 міста Гайсин;
- Рогожа Олена Андріївна «Дашковецький ліцей Якушинецької сільської ради Вінницької області»;
- Циркун Галина Сергіївна «Вінницький ліцей № 20»;
- Яхниця Людмила Іванівна Подільська філія комунального закладу «Ковалівський ліцей» Немирівської міської ради.
Кандидати у номінації «Трудове навчання та технології»
- Вовк Ірина Анатоліївна «Вінницький гуманітарний ліцей № 1 імені М.І. Пирогова»;
- Вознюк Світлана Сергіївна Северинівський ліцей Северинівської сільської ради Жмеринського району;
- Волкотруб Денис Васильович «Браїлівський ліцей імені В.О. Забаштанського» Жмеринської міської територіальної громади;
- Гончарук Олександр Миколайович Студенянський ліцей Тульчинського району;
- Колодько Світлана Андріївна Городківський ліцей № 1 Городківської сільської ради Тульчинського району;
- Кравець Світлана Іванівна Чечельницька гімназія Чечельницької селищної ради Гайсинського району;
- Кудіш Марія Миколаївна Ліцей № 2 м. Хмільника;
- Кучмей Віктор Іванович Озаринецький ліцей Могилів-Подільської міської ради;
- Нікітін Віктор Іванович «Вінницький ліцей № 23»;
- Поповська Юлія Володимирівна «Вінницький ліцей № 35»;
- Саєнко Наталія Павлівна «Вінницький ліцей № 33»;
- Халаман Алевтина Олександрівна Ганнопільський ліцей Тульчинської міської ради;
- Чеканівська Світлана Миколаївна «Ліцей № 2 Козятинської міської ради Вінницької області»;
- Чміль Володимир Володимирович «Вінницький ліцей № 3 ім. М. Коцюбинського»;
- Юртаєв Володимир Георгійович Ліцей № 2 м. Хмільника.
Кандидати у номінації «Історія»
- Баглай Вадим Володимирович «Новоприлуцька гімназія Турбівської селищної ради Вінницького району Вінницької області»;
- Блажко Ольга Олегівна «Вінницький ліцей № 29»;
- Демченко Лілія Анатоліївна Оратівський ліцей Вінницького району;
- Заболотна-Сопрун Альона Вікторівна «Вінницький ліцей № 10»;
- Кучевська Ірина Петрівна «Вінницький ліцей № 9»;
- Лірник Людмила Анатоліївна Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці;
- Омеляш Вікторія Андріївна Ліцей № 7 м. Гайсин Гайсинської міської ради;
- Панасюк Мирослава Костянтинівна «Мізяківсько-Хутірський ліцей Вінницького району Вінницької області»;
- Поворознюк Альона Вікторівна Державний навчальний заклад «Браїлівський професійний ліцей»;
- Постова Наталія Володимирівна «Вінницький ліцей № 33»;
- Соколова-Хаурдінова Юлія Борисівна Ліцей № 1 міста Могилева-Подільського.
Кандидати у номінації «Хімія»
- Барановська Світлана Миколаївна «Вінницький ліцей № 27»;
- Безпалько Вікторія Анатоліївна «Вороновицький ліцей» Вороновицької селищної ради;
- Ванжула Наталія Анатоліївна «Сосонський ліцей Вінницького району Вінницької області»;
- Власенко Інна Володимирівна «Жмеринський ліцей № 6»;
- Гулевич Олег Юрійович Ліцей № 2 м. Немирова;
- Гуцолюк Юлія Володимирівна «Вінницький ліцей № 29»;
- Козеренко Світлана Дмитрівна Чечельницька гімназія Чечельницької селищної ради Гайсинського району;
- Корнійчук Юлія Михайлівна Оратівський ліцей Вінницького району Вінницької області;
- Лукіянчук Леся Миколаївна Ліцей № 4 м. Хмільника;
- Мандрик Наталя Юріївна ТОВ «Приватний дитиноцентрований заклад загальної середньої освіти I–III ступенів «ХАБ СКУЛ», м. Вінниця»;
- Марингевич Алла Григорівна «Писарівський ліцей Вінницького району Вінницької області»;
- Мельничук Олена Леонідівна «Ліцей № 2 Козятинської міської ради Вінницької області»;
- Морозова Надія Володимирівна «Жмеринський ліцей № 3»;
- Рибачук Галина Яківна Гімназія с. Малинівка Літинської селищної ради;
- Романець Катерина Анатоліївна «Вінницький ліцей № 19»;
- Слободянюк Світлана Олексіївна Вище художнє професійно-технічне училище № 5 м. Вінниці;
- Шаповал Ярослав Юрійович «Вінницький ліцей № 20»;
- Шпіхернюк Андрій Андрійович Липовецький ліцей № 3 Липовецької міської ради;
- Янкавець Олександр Олександрович «Вінницький фізико-математичний ліцей № 17».
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