Одна область досі не вакцинувала достатньо вчителів: статистика

У Рівненській області не зробили щеплення навіть 80% працівників шкіл

Вже понад 88% освітян отримали хоча б одну дозу вакцинації проти Covid-19. В Україні наразі є лише одна область, де досі не отримали щеплення достатньо вчителів. Про це стало відомо з Telegram Сергія Шкарлета.

Освітяни продовжують вакцинуватися від Covid-19. Оновлені показники опублікував міністр освіти Сергій Шкарлет.

За словами Шкарлета, поріг щеплення у 80% працівників шкіл досі не досягнуто лише в одному регіоні – Рівненській області.

«Упевнений, що місцеві органи влади здатні виправити цю ситуацію у найкоротші строки», – сподівається він.

Зазначимо, що двома дозами станом на 25 жовтня вакциновано майже 400 тисяч педагогів по всій країні.

Найвищий рівень вакцинації демонструють такі області (повний та неповний цикл вакцинування):

Миколаївська область – 98%;

Київська область – 95,5%;

Харківська область – 94,6%;

Донецька область – 92,7%;

Хмельницька область – 91,6%.

У регіонах, які потрапили до червоної зони, на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться школи, які не досягли показника вакцинації у 100%. Йдеться про Одеську область – 149 шкіл, Донецьку область – 93, Запорізьку область – 47.

Міністр освіти наголосив, що з 25 жовтня на канікулах перебувають вісім тисяч шкіл.

Нагадаємо, в Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже з листопада поточного року.

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