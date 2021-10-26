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    Одна область досі не вакцинувала достатньо вчителів: статистика

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    Шкарлет оприлюднив дані, скільки відсотків педагогів отримали щеплення - Одна область досі не вакцинувала достатньо вчителів: статистика
    Шкарлет оприлюднив дані, скільки відсотків педагогів отримали щеплення
    Фото: zhuravlevab

    У Рівненській області не зробили щеплення навіть 80% працівників шкіл

    Вже понад 88% освітян отримали хоча б одну дозу вакцинації проти Covid-19. В Україні наразі є лише одна область, де досі не отримали щеплення достатньо вчителів. Про це стало відомо з Telegram Сергія Шкарлета.

    Освітяни продовжують вакцинуватися від Covid-19. Оновлені показники опублікував міністр освіти Сергій Шкарлет.

    За словами Шкарлета, поріг щеплення у 80% працівників шкіл досі не досягнуто лише в одному регіоні – Рівненській області.

    «Упевнений, що місцеві органи влади здатні виправити цю ситуацію у найкоротші строки», – сподівається він.

    Зазначимо, що двома дозами станом на 25 жовтня вакциновано майже 400 тисяч педагогів по всій країні.

    Найвищий рівень вакцинації демонструють такі області (повний та неповний цикл вакцинування):

    • Миколаївська область – 98%;
    • Київська область – 95,5%;
    • Харківська область – 94,6%;
    • Донецька область – 92,7%;
    • Хмельницька область – 91,6%.

    У регіонах, які потрапили до червоної зони, на канікулах або дистанційному навчанні знаходяться школи, які не досягли показника вакцинації у 100%. Йдеться про Одеську область – 149 шкіл, Донецьку область – 93, Запорізьку область – 47.

    Міністр освіти наголосив, що з 25 жовтня на канікулах перебувають вісім тисяч шкіл.

    Нагадаємо, в Україні невакцинованих від коронавірусу працівників освітніх закладів не допускатимуть до роботи. Відсторонення розпочнеться вже з листопада поточного року.

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    Теги: міністр Telegram щеплення Сергій Шкарлет
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    Одна область досі не вакцинувала достатньо вчителів: статистика