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У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Громадяни можуть залишати укриття

У Києві та низці областей України вночі 16 серпня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».

Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. 

О 02:34 у столиці оголосили  відбій повітряної тривоги. 

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1634-й день повномасштабної війни

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Теги: ракетна атака укриття тривога населення

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