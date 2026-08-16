У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Громадяни можуть залишати укриття
У Києві та низці областей України вночі 16 серпня лунала повітряна тривога. Про це інформує «Главком».
Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.
О 02:34 у столиці оголосили відбій повітряної тривоги.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1634-й день повномасштабної війни
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