Головна Країна Наука та освіта
search button user button menu button

В Україні оновлено порядок реагування на булінг у школах

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
В Україні оновлено порядок реагування на булінг у школах
Школи по-новому реагуватимуть на булінг і насильство
фото (ілюстративне): Unsplash

Повідомити про насильство можна буде анонімно, а керівництво закладу матиме чіткі строки для реагування

Міністерство освіти і науки України оновило правила запобігання та реагування на випадки булінгу й насильства у закладах освіти. Зокрема, змінили порядок розгляду таких випадків, визначили строки реагування та розширили можливості для повідомлення про насильство. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на МОН.

Зміни пов'язані з оновленням законодавства у сфері захисту прав дитини. Підходи до визначення булінгу узгодили із законом «Про охорону дитинства» та загальнодержавною системою реагування на насильство і жорстоке поводження з дітьми. Однією з головних змін стане створення у закладах освіти єдиної комісії, яка розглядатиме випадки насильства та жорстокого поводження з дітьми, зокрема повідомлення про булінг. Раніше для цього діяли два окремі механізми.

Також визначено ознаки, які можуть свідчити про насильство. До них належать економічний тиск, зокрема позбавлення майна чи перешкоджання доступу до освітніх послуг, образи, погрози, приниження, переслідування та залякування. До переліку також увійшла небажана поведінка сексуального характеру – жести, жарти, прізвиська, поширення матеріалів інтимного змісту – та небажані фізичні дії від штовхання до ударів.

Нові правила встановлюють конкретні строки реагування. Керівник закладу освіти має розглянути повідомлення протягом доби після його реєстрації. Якщо виявлено ознаки насильства, про це необхідно невідкладно, але не пізніше ніж за три години, повідомити Національну поліцію та службу у справах дітей.

Водночас комісія закладу освіти не визначатиме, чи був конкретний випадок булінгом. За оновленими правилами, факт булінгу встановлює виключно суд. Комісія натомість має з'ясувати обставини події, оцінити потреби дитини та організувати необхідну підтримку. МОН також уточнило критерій систематичності насильства. Таким воно вважатиметься, якщо повторюється два або більше разів протягом 12 місяців від дня реєстрації повідомлення про перший випадок або від дня його вчинення, навіть якщо про перший інцидент офіційно не повідомляли.

Окремо посилюються права дитини під час розгляду таких випадків. Дитина має право бути вислуханою відповідно до свого віку та рівня зрілості, а її позицію повинні обов'язково зафіксувати. Вислуховування відбуватиметься за участю батьків або їхніх представників та психолога чи соціального педагога. Без батьків це можливо за їхньою письмовою згодою.

Кожен заклад освіти також повинен створити власну систему запобігання насильству, затвердити відповідне внутрішнє положення, призначити відповідальну за приймання та реєстрацію повідомлень особу й вести облік звернень. Повідомити про можливе насильство можна буде різними способами – електронною поштою, телефоном або через спеціальні скриньки для письмових звернень. Допускаються й анонімні повідомлення.

Крім того, заклади освіти повинні контролювати виконання рішень комісії. Якщо вжиті заходи не дадуть очікуваного результату, їх мають переглянути та за потреби скоригувати. Найближчим часом МОН планує оприлюднити методичні рекомендації для впровадження нових правил.

Нагадаємо, більшість українських школярів протягом останнього року стикалися з небажаним або дискомфортним контентом в інтернеті, а майже кожен третій сам брав участь в онлайн-булінгу. За даними опитування, лише 25,4% школярів заявили, що за останній рік жодного разу не стикалися з небажаним контентом у мережі. 

Читайте також:

Теги: Міністерство освіти і науки навчання булінг школярі школа освіта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

До частина фірм-переможців є конкретні питання та зауваження з боку контролюючих органів
«Нова українська школа». Знайомтесь, випускники-мультимільйонери! Освіта
11 серпня, 12:00
У лікарні Côte d’Opale медики припустилися помилки під час операції
«Буває лише у фільмах!». Французький лікар помилково видалив дівчині зуби замість операції на нозі
23 липня, 14:00
Втрачений наклад є лише частиною загального замовлення підручників
Через удар Росії школам затримають доставку понад 410 тисяч підручників
24 липня, 11:29
Під час вступної кампанії-2026 українські університети отримали понад 1,64 млн заяв
Які університети стали найпопулярнішими у 2026 році: рейтинг
4 серпня, 16:30
Подання заяв до аспірантури триватиме до 7 вересня замість 25 серпня
Міністерство освіти змінило терміни вступної кампанії в аспірантуру
6 серпня, 12:29
Наталія Стукало є докторкою економічних наук
Наталія Стукало очолила Нацагентство із забезпечення якості вищої освіти
7 серпня, 10:41
Навчання на окремих спеціальностях уже перевищило 130 тис. грн на рік
100 тис. грн – не межа. Названо найдорожчі спеціальності для вступників-контрактників у 2026 році
19 липня, 14:57
Найнижчі ціни на контракт пропонують програми, де Україна відчуває гострий дефіцит кадрів
Названо найдешевші спеціальності в українських університетах у 2026 році
19 липня, 21:55
Дохід вчителів з 1 вересня збільшиться
Уряд готує вчителям підвищення виплат з 1 вересня: про які суми йдеться
7 серпня, 00:35

Наука та освіта

На Полтавщині археологи знайшли унікальні мідні монети
На Полтавщині археологи знайшли унікальні мідні монети
НМТ-2027 може пройти за новими правилами: що запропонував Зеленський
НМТ-2027 може пройти за новими правилами: що запропонував Зеленський
В українські школи за гроші ЄС масово завозилося обладнання… з Китаю
В українські школи за гроші ЄС масово завозилося обладнання… з Китаю
В Україні оновлено порядок реагування на булінг у школах
В Україні оновлено порядок реагування на булінг у школах
Оцінювання учнів зміниться: Міносвіти затвердило нову систему
Оцінювання учнів зміниться: Міносвіти затвердило нову систему
Учителі зможуть вплинути на якість нових підручників для 1, 5 та 10 класів
Учителі зможуть вплинути на якість нових підручників для 1, 5 та 10 класів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 12 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 12 серпня 2026
89K
Федоров презентував нову концепцію мобілізації без масового розшуку
70K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
69K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
Вчора, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00
День військ зв'язку та кібербезпеки: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8 серпня, 08:45
Яблучний Спас 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
6 серпня, 07:45
Яблучний Спас 2026: що потрібно нести до церкви на Преображення Господнє, традиції, прикмети та заборони цього дня
6 серпня, 06:55

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua