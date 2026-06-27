Міносвіти назвало найкращу альтернативу приватним освітнім застосункам

Державний застосунок «Мрія» має стати безплатною та безпечною альтернативою приватним платформам

До державного освітнього застосунку «Мрія» вже підключено 3860 шкіл, а кількість користувачів перевищила 630 тис. осіб. Про це йдеться у відповіді Міністерства освіти і науки на запит «Главкома».

Профільне міністерство навело статистику використання платформи. Зокрема, у системі вже виставлено 235 млн оцінок, а вчителі задали понад 22 млн домашніх завдань.

Для популяризації та впровадження застосунку Міносвіти проводить систематичні онлайн-наради з представниками обласних військових адміністрацій та керівниками регіональних департаментів освіти. Крім того, областям надсилають інструктивні листи щодо використання «Мрії» в освітньому процесі.

Також для педагогів та адміністрацій шкіл було організовано безкоштовний онлайн-курс «Мрія для освітян: Практичний гід по роботі з системою» на освітній платформі «Зрозуміло!». У Міністерстві зазначали, що курс має допомогти вчителям підвищити цифрову компетентність та ефективніше працювати з державною системою.

Окрім державної «Мрії», українські школи користуються низкою комерційних сервісів для ведення електронних журналів і щоденників, серед яких Human, «Єдина школа», «Нові знання», «Моя школа» та інші.

Раніше «Главком» писав, що з вересня 2026 року 150 ліцеїв перейдуть на нову модель навчання, де профіль учня більше не прив'язаний до класу. Школи відкриватимуть профільні групи, навіть якщо охочих вивчати предмет поглиблено набереться лише восьмеро на цілу паралель.

У МОН зазначили, що модель, за якою весь 10-А клас вивчає один і той самий профіль, стає неактуальною. Замість цього основним інструментом стають змінні групи, сформовані за вибором самих учнів. Якщо на паралелі знайдеться щонайменше восьмеро охочих поглиблено вивчати конкретний предмет, ліцей зобов'язаний сформувати таку групу.