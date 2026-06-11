Чи справді цьогоріч НМТ складніше за попереднє? Керівниця Центру оцінювання якості освіти пояснила причину обурення

У мережі циркулюють коментарі, що в цьому році НМТ загалом складніше, ніж у попередні роки

За чотири години учні мають відповісти на питання з чотирьох предметів: математики, української мови, історії України та ще одного предмета на вибір

Серед цьогорічних абітурієнтів активно циркулюють коментарі про те, що Національний мультипредметний тест (НМТ-2026) став значно складнішим, ніж у попередні роки. Випускники скаржаться на специфіку запитань та високий психологічний тиск під час складання іспиту. Про те, чи дійсно тести ускладнили цього року, в інтерв’ю «Главкому» розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко.

За словами очільниці УЦОЯО, хвиля обурення та розмов про «надскладні завдання» не є унікальною для 2026 року – це стабільна тенденція, яка повторюється під час кожної екзаменаційної кампанії.

«Це питання звучить щороку. Річ у тім, що під час підготовки вступники виконували демонстраційні завдання минулих років у комфортних умовах удома. А от під час тестування вони мають перебувати у тимчасових екзаменаційних центрах, в умовах обмеженого часу, у стресі. Очевидно, що такий формат виглядає значно складнішим», – розповіла Тетяна Вакуленко.

Як підсумувала керівниця Центру оцінювання якості освіти, окрім суто зовнішніх умов, колосальну роль відіграє фактор відповідальності за результат. Природу загального незадоволення легко списати на невдалі формулювання у тестах, проте головна причина криється всередині самої людини.

«Природу цієї складності легко пояснити змістом тестів. Але насправді вона полягає в тому, що ми просто інакше ставимося до того тесту, який для нас є визначальним, аніж до підготовчого тестування», – підкреслила Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, НМТ – прямий нащадок ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання), яке повноцінно запрацювало з 2008 року. Розробкою і впровадженням тестування займався Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО). ЗНО було покликано забезпечити однакові справедливі умови для вступників у виші. Це великий іспит, який, у тому числі, передбачав розгорнуті відповіді, перевіряв знання з кількох предметів та аналітичні здібності випускника. Бал, отриманий за ЗНО, був основним критерієм для вступу у вищі навчальні заклади. Без складання цього іспиту вибір навчальних закладів після закінчення школи був дуже обмежений.