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У Києві неповнолітня танцювала біля меморіалу Героїв Небесної Сотні, поліція проводить перевірку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Києві неповнолітня танцювала біля меморіалу Героїв Небесної Сотні, поліція проводить перевірку
Блогерка танцювала у центрі столиці під російську музику
фото: Поліція Києва

У Києві 16–річна блогерка зняла на відео свій танець під російський трек на Майдані Незалежності

У Києві поліція притягнула до адміністративної відповідальності 16-річну дівчину, яка опублікувала в соціальних мережах відео, де вона танцює під російську пісню біля меморіалу Героїв Небесної Сотні. Цей інцидент викликав обурення серед громадськості та правоохоронних органів. Про це інформує Поліція Києва.

«Неповнолітня разом з матір’ю приїхала на декілька днів до столиці й, перебуваючи на Майдані незалежності, зняла свої дії на відео та виклала в одній з соціальних мереж»,– йдеться в повідомленні.

Під час перебування на Майдані Незалежності вона зняла відео свого танцю під російську музику на фоні меморіалу та розмістила його в одній із соціальних мереж.Співробітники поліції виявили це відео під час моніторингу соціальних мереж та розпочали перевірку. За допомогою фахівців кримінального аналізу вдалося встановити особу дівчини та її місцеперебування.

На неповнолітню було складено адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність за дрібне хуліганство. Крім того, з матір'ю дівчини правоохоронці провели профілактичну бесіду, під час якої пояснили неприпустимість таких дій та важливість поваги до пам'яті загиблих під час Революції Гідності.

Раніше міністр освіти й науки Оксен Лісовий заявив, що цього року у школах навчальний рік не буде починатись раніше, але є ймовірність внесення змін у розклади занять.

Як повідомлялося, до кінця 2024 року на території Запорізької області планується збудувати 10 підземних шкіл. П’ять із них уже почали будувати.

До слова, понад 25% дітей, які перебувають в Україні, позбавлені можливості повноцінно навчатися через військові дії та регулярні обстріли Росії.

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Теги: міністр школа військові поліція відео Оксен Лісовий

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