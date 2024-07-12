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Уряд вніс зміни в нарахування зарплат на прифронтових територіях

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Уряд вніс зміни в нарахування зарплат на прифронтових територіях
Перелік працівників відтепер погоджуватимуть районні військові адміністрації
фото з відкритих джерел

Уряд оптимізував підвищення зарплат для людей, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій

Кабінет міністрів ухвалив розроблені Мінреінтеграції зміни щодо нарахування зарплат на прифронтових територіях. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, це стосується механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.

Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

Нагадаємо, попри позитивні зрушення, рівень доходів більшості українців залишається низьким.

Як повідомлялося, Міністерство економіки України переглянуло свої прогнози щодо економічної ситуації в країні на 2024 рік, покращивши очікування щодо зростання зарплат та зниження інфляції.

До слова, прожитковий мінімум, від якого залежить розмір соціальних виплат в Україні, не буде ані підвищуватися, ані зменшуватися.

Теги: зарплата зарплатня війна обстріл

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