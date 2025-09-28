Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва

Свята 29 вересня в церковному календарі – День пам’яті преподобного Киріяка Відлюдника

29 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Киріяка Відлюдника (Пустельника). Це свято присвячене аскетичному подвигу та стійкості духу великого самітника.

«Главком» розповідає про релігійне свято, історію, традиції та прикмети 29 вересня 2025 року.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобного Киріяка Відлюдника

29 вересня православна церква вшановує пам'ять преподобного Киріяка Відлюдника, який жив у V–VI століттях. Народившись у Коринфі, він ще у 18 років вирішив присвятити своє життя Богу та вступив до монастиря. Згодом він став відомим аскетом та відлюдником, проживши довгі роки у Йорданській пустелі.

Згідно з переказами, Киріак був настільки праведним, що міг співіснувати з дикими звірами, а лев навіть охороняв його від розбійників. Преподобний Киріак помер у віці 109 років, залишивши по собі приклад великого духовного подвигу та невтомної молитви. Також цього дня вшановують пам'ять преподобного Феофана Милостивого.

Молитви дня

О, преподобний отче Киріяче, великий Відлюднику! Ти, що стійкістю духу та невтомною молитвою переміг спокуси світу і диявола, моли Христа Бога за нас, грішних. Благаємо Тебе: даруй нам твердість у вірі та терпіння у наших життєвих скорботах. Настав нас на шлях спасіння і захисти від злих помислів та недуг. Амінь

Народні вірування та прикмети

Народний день називають Киріак Пустельник або Феофан Милостивий.