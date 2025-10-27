РФ втратила гелікоптер Ка-52, в Україні пройшов радіодиктант нацєдності. Головне за 27 жовтня

Російські повітряні сили втратили розвідувально-ударний бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор»

Росія втратила гелікоптер Ка-52, прокуратура завершила слідство у справі Крупи, шведська компанія Saab планує відкрити в Україні виробництво винищувачів. «Главком» склав добірку новин 27 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Прокуратура завершила слідство у справі Крупи

Завершено слідство у справі стосовно колишньої голови Хмельницької МСЕК, ексдепутатки Хмельницької обласної ради Тетяни Крупи. Прокурор САП прийняв рішення про завершення досудового розслідування у справі стосовно ексголови Хмельницької МСЕК, її чоловіка Володимира Крупи та сина Олександра.

У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

Шведська компанія Saab планує відкрити в Україні виробництво винищувачів

Шведська компанія Saab розглядає можливість відкриття заводу зі складання винищувачів Gripen в Україні у зв’язку з потенційним замовленням Києва на 100–150 літаків. Це дозволить збільшити виробничі потужності компанії та частково налагодити локальне виробництво деталей.

Генеральний директор компанії Мікаель Йоханссон підкреслив, що замовлення на 100–150 літаків значно збільшить потреби виробництва Gripen у Saab. Контракт із Україною стане великим стимулом для розвитку Saab, оскільки перевищує попередні замовлення. Йоханссон зазначив, що угода «більш-менш подвоїть потреби в потужностях», хоча зараз Saab інвестувала у виробництво близько 20–30 літаків Gripen на рік у Бразилії.

Росія втратила гелікоптер Ка-52

Російські повітряні сили втратили розвідувально-ударний бойовий вертоліт Ка-52 «Алігатор». Російські пропагандисти заявляли, що втрата вертольота нібито не була повʼязана з «вогневим впливом», проте деталі інциденту не розкриваються.

Російський Ка-52 «Алігатор» – це розвідувально-ударний бойовий гелікоптер нового покоління, створений на базі Ка-50 «Чорна акула». Його основне призначення – ураження броньованої й неброньованої техніки, живої сили та повітряних цілей на полі бою, а також розвідка, цілевказання й координація дій інших гелікоптерів.

Італійський суд схвалив екстрадицію українця у справі про диверсію на «Північному потоці»

Італійський суд остаточно схвалив екстрадицію українського підозрюваного до Німеччини. Його звинувачують в участі у диверсії на газопроводах «Північний потік» у Балтійському морі у вересні 2022 року. Це рішення відкриває шлях для німецьких прокурорів до безпосереднього допиту підозрюваного у зв'язку з вибухами, які зруйнували три з чотирьох ниток газопроводів.

Газопровід «Північний потік» довгий час вважався символом надмірної залежності Німеччини від російського палива. Чоловіка, якого згідно з німецькими законами про конфіденційність ідентифікують лише як Сергія К., було заарештовано в серпні 2025 року поблизу італійського міста Ріміні, де він перебував на відпочинку з сім’єю. З моменту арешту українця утримують у в'язниці суворого режиму на півночі Італії.

Ще одну справу голови Антимонопольного комітету скеровано до суду

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерували до суду справу керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка та його дружини Алли за звинуваченням у недекларуванні майна та пособництві в незаконному збагаченні.

Слідство встановило, що у своїй електронній декларації за 2024 рік, коли він вже очолював Антимонопольний комітет, Павло Кириленко не вказав 20 об’єктів нерухомості та автомобіль, які зареєстровані на родичів його дружини, але фактично знаходяться у користуванні сім’ї. Мова про шість квартир у Києві та Ужгороді, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м та дві земельні ділянки, два гаражні бокси, шість паркомісць, три нежитлові приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль BMW X3.