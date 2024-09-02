Свято першого дзвоника. Відомі батьки поділилися зворушливими фото зі своїми дітьми

Соцмережі традиційно заполонили святкові світлини

Попри черговий масований ракетний обстріл, Україна сьогодні розпочала новий навчальний рік. Відомі українці – політики, артисти й письменники – поділилися святковими знімками зі своїми дітьми-школярами.

Так, актор столичного Театру драми і комедії на лівому березі Дніпра Андрій Ісаєнко опублікував світлину зі своєю донечкою

«Мені здається українці вже навчились жити попри все! І сьогоднішній ранок тому приклад. Попри «привітання» від дегенеративного сусіда з першим днем у школі, попри важкий ранок, попри вибухи, попри найболючіше дитяче «мені страшно», наші діти йдуть до школи, радіють зустрічі зі своїми шкільними друзями, продовжують вчитися і продовжують жити! І авжеж величезна подяка нашим захисникам, завдяки вам багато українських дітей сьогодні пішли до української школи!», – написав актор на своїй сторінці у фейсбуці.

Андрій Ісаєнко зі своєю донькою фото: Andriy Isaenko/Facebook

У сім’ї народного депутата Олексія Гончаренка сьогодні теж свято – молодший син Кирило пішов у перший клас, а старший син Олексій пішов навчатися до Одеського університету імені Мечникова на перший курс.

«Діти ростуть швидко. Дуже швидко. Дякую ЗСУ за можливість дітям вчитись», – підписав Гончаренко своє спільне фото з сином-першокласником.

Олексій Гончаренко зі своїм молодшим сином Кирилом фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя також замилував сімейним знімком із двома синами та дружиною. «Вдома розпочинаємо новий навчальний рік. Все буде Україна!», – додав артист.

Тарас Тополя з дітьми та дружиною фото: Тарас Тополя/Facebook

До школи сьогодні пішли й онуки письменника та журналіста Сергія Пантюка. «Артем і Ростислав Пантюки – мої чудові онуки-школярики. Файного навчального року вам!», – побажав учням їхній дідусь.

Онуки Сергія Пантюка фото: Сергій Пантюк/Facebook

Народний депутат Володимир В'ятрович теж долучився до стихійного флешмобу й показав фото свого сина, який пішов у другий клас.

Син Володимира В'ятровича пішов у другий клас фото: Володимир В'ятрович/Facebook

Доньки телеведучого Анатолія Анатоліча сьогодні також розпочали новий навчальний рік.

«Дякую Силам оборони за можливість нашим дітям відвідувати школу. З розумінням реалій, але з оптимізмом і вірою в майбутнє. Цінність просто бути в своїй школі зараз неймовірна. Навчатися, працювати, захищати, жити», – написав під світлинами Анантоліч.

Анатолій Анатоліч разом із дружиною та доньками фото: Анатолій Анатоліч/Facebook

Тим часом деякі відомі українці пригадали свої шкільні роки. Таким фотоспогадом поділилася, зокрема, народна депутатка Мар’яна Безугла.

Шкільне фото Мар'яни Безуглої фото: Мар'яна Безугла/Facebook

Нагадаємо, що в перший день нового навчального року окупанти пошкодили заклад освіти в Києві.