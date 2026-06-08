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На Одещині НМТ розтягнувся на 12 годин через постійні тривоги

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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На Одещині НМТ розтягнувся на 12 годин через постійні тривоги
Під час тривоги тестування автоматично призупиняється, а система зберігає всі надані відповіді й зупиняє відлік часу
фото ілюстративне

В УЦОЯО запевняють: час і відповіді зберігаються, але психологи попереджають про вплив стресу на концентрацію

Восьмого червня сотні випускників Одеської області складали НМТ-2026 під безперервні сирени: за один день повітряну тривогу оголошували чотири рази, змушуючи абітурієнтів переривати іспит і спускатися в укриття. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Одеське Життя».

Тестування розпочалося близько 10:00, однак деякі учасники завершили іспит лише ввечері – батьки в соцмережах повідомляли, що діти поверталися додому о 20:00 і пізніше. За підрахунками очевидців, за весь день тривоги не було лише близько години двадцяти хвилин.

На Одещині НМТ розтягнувся на 12 годин через постійні тривоги фото 1
На Одещині НМТ розтягнувся на 12 годин через постійні тривоги фото 2

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) нагадують: під час тривоги тестування автоматично призупиняється, а система зберігає всі надані відповіді й зупиняє відлік часу – учасники не втрачають жодної хвилини з виділеного на іспит часу. Після відбою всі повертаються до аудиторій і продовжують з того місця, де зупинилися.

Коли дають право на додаткову сесію

Якщо сумарна тривалість перерв через тривоги не перевищить двох годин 30 хвилин, учасники завершують іспит того ж дня. Якщо часу не вистачило – можна подати заяву до регіонального центру оцінювання й скласти НМТ під час додаткової сесії, що триватиме з 17 до 24 липня. У деяких тимчасових екзаменаційних центрах Одещини тестування одразу організували в укриттях – щоб уникнути переривань.

На Одещині НМТ розтягнувся на 12 годин через постійні тривоги фото 3

Психологи, однак, застерігають: навіть попри збереження часу, часті переривання та необхідність щоразу переходити в укриття створюють додатковий стрес і знижують концентрацію. День із чотирма тривогами стає для абітурієнтів випробуванням не лише на знання, а й на витримку. Частина батьків вимагає змінити формат іспиту в регіонах з високою інтенсивністю обстрілів.

Нагадаємо, раніше Київський департамент освіти звертався до УЦОЯО з вимогою спростити доступ до додаткової сесії НМТ через безпекову ситуацію: у 2025 році чимало абітурієнтів складали іспит після масованих нічних обстрілів і безсонних ночей в укриттях, що суттєво вплинуло на їхні результати.

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Теги: НМТ школа студенти укриття батьки університет вступна кампанія стрес іспит

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