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Освіта, виплати, іспити: які зміни чекають на українських дітей у Польщі

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Освіта, виплати, іспити: які зміни чекають на українських дітей у Польщі
з початком навчального року виплати припиняться, якщо ваша дитина не навчатиметься у польській школі
Фото з відкритих джерел

Цього року відбудуться суттєві зміни, які змінять організацію освітнього процесу, правила роботи шкіл та можливості для українських учнів у Польщі

У 2024 році польська система освіти зазнає суттєвих змін, які безпосередньо вплинуть на українських учнів та їхні сім'ї. Це стосується не лише організації навчального процесу, а й правил роботи шкіл та можливостей для українських дітей. Про це повідомляє «Спільно Wspоlnie».

Виплати

  • 800+ та «Добрий старт» : Батьки, які не записали дітей до польської школи на 2024/2025 навчальний рік, зможуть отримувати ці виплати до травня 2025 року. Однак, з початком 2025/2026 навчального року виплати припиняться, якщо дитина не буде навчатися в польській школі.
  •  Батьки, які хочуть залишити дитину в українській онлайн-системі освіти, повинні офіційно засвідчити це у територіальній громаді та подати спеціальну заяву. У такому разі вони не зможуть отримувати деякі виплати, пов'язані з дитиною-школярем.

Курси польської мови

  • Для українських школярів, які протягом попередніх двох років навчалися на безкоштовних курсах польської мови, термін навчання буде продовжено з 24 до 36 місяців.

Іспит для восьмикласників

 У 2024/2025 навчальному році українські школярі у Польщі мають складати іспит восьмикласника з математики та іноземної мови.

 Іспит з польської мови можна складати за бажанням. Батькам рекомендується уважно ознайомитися з усіма змінами та вчасно подати необхідні документи, щоб уникнути проблем з виплатами та забезпечити своїм дітям найкращі можливості для навчання.

До слова, 2025 року Польщі введуть нові умови для призначення допомоги «800 Плюс» для українських біженців на дітей, які проживають у країні. Батьки повинні при поданні заяви вказувати навчальний заклад, в якому навчається їхня дитина в Польщі. Цю інформацію будуть ретельно перевіряти.

Нагадаємо, з 1 липня 2024 року, у Польщі змінилися положення закону про допомогу громадянам України. Продовжено легальність перебування для українців, введено нові регуляції щодо інструментів підтримки осіб, які перебувають під тимчасовим захистом. Це зумовлено необхідністю адаптації законодавства до сучасних викликів, які відрізняються від тих, що були у 2022 чи навіть 2023 роках.

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Теги: Польща навчання батьки біженці школярі

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