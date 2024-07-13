Сирець після удару російської ракети (фоторепортаж)

У результаті ракетного удару по Києву восьмого липня на Сирці загинули 14 людей, в тому числі п'ятеро дітей

Київ. Житловий масив «Сирець» . На п'ятий день після влучання російською ракетою у п'ятиповерхівку, попри спеку продовжується розбір завалів. На місці працюють поліція, медики, а також місцеві мешканці.

Поряд з напів зруйнованим будинком пошкоджені ще декілька багатоповерхівок і школа, де вибиті вікна і навіть стіни. Людей у суботу, 13 липня помітно менше, ніж напередодні. Вочевидь, це викликано попередженням.

Наслідки російської атаки на Київ фото: glavcom.ua/Михайло Глуховський

Наслідки російської атаки на Київ фото: glavcom.ua/Михайло Глуховський

В одній із волонтерських груп було оголошено, що сьогодні волонтери можуть не приходити на місце розбору завалів, оскільки пріоритет роботи буде за поліцією, яка юридично оформлює трагічний випадок.

У наступні дні знову запрошено усіх охочих працювати на об'єкті.

7 фото На весь екран











Наслідки російської атаки на Київ фото: glavcom.ua/Михайло Глуховський

Нагадаємо, зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню «Охматдит». Внаслідок чого було пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети, якою росіяни вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook.