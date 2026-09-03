Катастрофічний набір учителів фізики. Що показали результати вступу-2026

У 26 університетах зарахували лише 103 вступників, а в чотирьох вишах набір взагалі не відбувся

Під час вступної кампанії-2026 в окремих університетах на програми з підготовки вчителів фізики зарахували по кілька вступників, а в чотирьох закладах не зарахували жодного. Водночас у п'яти областях місцеві заклади вищої освіти не пропонували бакалаврських програм для підготовки вчителів фізики. Про це «Главком» повідомляє з посиланням на дані порталу Вступ.освіта.ua.

Цього року спеціальність «Середня освіта», яка передбачає підготовку майбутніх учителів, обрали 9 094 вступники. Водночас на освітні програми, де готують учителів фізики, у 26 університетах зарахували лише 103 людини. Загалом на такі програми подали 440 заяв.

Найбільше заяв надійшло до Рівненського державного гуманітарного університету – 44. До Тернопільського національного педагогічного університету подали 43 заяви, до Кам'янець-Подільського національного університету – 32, до Дрогобицького державного педагогічного університету – 31. По 28 заяв отримали Житомирський державний університет імені Івана Франка та Криворізький державний педагогічний університет.

В Ужгородському національному університеті є програма «Фізика. Інформатика», де фахові дисципліни можуть викладатися угорською мовою. Цього року на неї подали 13 заяв, сімох вступників зарахували.

Водночас найбільше вступників – по дев'ять – зарахували саме до Житомирського державного університету та Криворізького державного педагогічного університету. До Рівненського державного гуманітарного університету вступили вісім осіб, стільки ж – до Дрогобицького педагогічного університету.

Таблиця: Glavkom на основі даних порталу Вступ.ОСВІТА.UA

В окремих вишах набір виявився ще меншим. Зокрема, до Дніпровського національного університету, Національного університету кораблебудування, Глухівського національного педагогічного університету та Харківського національного університету імені Каразіна зарахували лише по одному вступнику.

Ще у чотирьох закладах, попри подані заяви, зарахованих на відповідні освітні програми не виявилося. Йдеться про Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Донбаський державний педагогічний університет, Запорізький національний університет та Уманський національний університет.

Водночас у п'яти областях місцеві заклади вищої освіти цього року не пропонували вступникам бакалаврських програм для підготовки вчителів фізики. Йдеться про Волинську, Кіровоградську, Полтавську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Окремо варто враховувати ситуацію в Донецькій, Луганській та Херсонській областях. Через тимчасову окупацію частини територій та бойові дії заклади вищої освіти з цих регіонів були релоковані до інших областей України. Відтак відсутність конкурсних пропозицій безпосередньо в цих областях не можна трактувати так само, як у регіонах, де відповідні освітні програми просто не відкривалися.

Вартість контрактного навчання також відрізняється залежно від університету. В середньому сума оплати за рік навчання становить приблизно 34 600 грн за рік. Найдорожче навчання – у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, де воно становить 54 600 грн на рік, а найдешевше – у Бердянському державному педагогічному університеті – 15 000 грн.

Раніше «Главком» уже звертав увагу на низький попит на підготовку вчителів фізики. Зокрема, у Києві на відповідні програми у двох університетах подали лише 14 заяв, а зарахували двох вступників.

Також результати вступу-2026 викрили катастрофічний набір вчителів хімії.