«Укрзалізниця» вперше придбає двоповерховий пасажирський вагон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Укрзалізниця» вперше придбає двоповерховий пасажирський вагон
За словами заступника міністра фінансів, витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%
фото з відкритих джерел

Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів

У проєкті держбюджету на 2026 рік передбачено кошти на придбання 100 пасажирських вагонів на суму близько 5,7 млрд грн, серед них – перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство фінансів.

За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, у перспективі модельний ряд двоповерхових вагонів включатиме варіанти як для нічного сполучення – зі спальними місцями, так і для денного – з місцями для сидіння. «Двоповерхові пасажирські вагони дозволять суттєво оптимізувати витрати на перевезення пасажирів. Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%», – пояснив він.

За останні п’ять років уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва. При цьому у 2025 році було укладено контракт на постачання ще 100 вагонів, які почнуть надходити у 2026 році.

Як повідомлялось, у липні «Укрзалізниця» завершила процедури контрактування 100 нових пасажирських вагонів з найбільшим в Україні виробником вагонів Крюківським вагонобудівним заводом. У межах загального замовлення в 100 вагонів, сигнальна партія у пʼять вагонів нового покоління матиме сучасні системи управління, практично на 80% більший термін експлуатації та вміщуватиме більше пасажирів – до 44 в одному купейному вагоні (+10% до максимуму в стандартних вагонах).

Вартість закупівлі одного пасажирського вагона склала близько 95 млн грн, а вартість вагона з купе для перевезення пасажирів з інвалідністю – 98,3 млн грн. Строк поставки вагонів – 2,5 роки від моменту отримання виробником передоплати за виробництво вагоні.

Нагадаємо, урядова програма «УЗ-3000» стартує 1 грудня. Вона не компенсуватиметься за рахунок виділених з державного бюджету «Укрзалізниці» коштів.

Програма діятиме упродовж чотирьох місяців. У період низького попиту на пасажирські перевезення «Укрзалізниця» має на місяць 200-250 тис. незаповнених місць в поїздах далекого сполучення. І саме їх компанія пропонує використати для соціальної програми.

Водночас премʼєрка зазначила, що на наступний рік з державного бюджету «Укрзалізниці» знадобиться не менше 15 млрд грн. Також додатковий ресурс шукатиме сам перевізник – за рахунок економії видатків і оптимізації діяльності.

Теги: Укрзалізниця Мінфін потяг

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
