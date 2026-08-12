В українські школи за гроші ЄС масово завозилося обладнання… з Китаю

Всього протягом 2024-2025 років на комп'ютери, мультимедійні панелі, планшети та програмне забезпечення для українських шкіл було спрямовано понад 1,1 млрд грн

Частина фірм-підрядників після одержання коштів дружно збанкрутувала

В Україні загальноосвітні навчальні заклади поповнюються новими мультимедійними панелями, які виробники видають за вітчизняну продукцію, а насправді завозять з Китаю. Про це йдеться у розслідуванні «Главкома» «Нова українська школа». Знайомтесь, випускники-мультимільйонери!».

За матеріалами правоохоронних органів, якими володіє «Главком», столичне ТОВ «Бі2Бі Солюшнз» позиціонує себе виробником інтерактивних панелей Promethean ActivPanel. Водночас аналіз контрольних органів показав, що підприємство імпортує вже готову продукцію, виготовлену в Китаї. Далі вона надходить до країн ЄС, зокрема Нідерландів, а вже звідти через пов'язані між собою компанії потрапляє в Україну. При цьому, за наявними матеріалами, панелі не проходять жодної суттєвої виробничої переробки.

Найцікавіше, що в окремих тендерних документах виявлено невідповідність. У договорах 2024 року інтерактивні панелі Promethean ActivPanel були зазначені як продукція китайського походження. В аналогічних документах 2025 року країною походження цієї ж продукції вже фігурує Україна.

Порівняння відомостей про країну походження інтерактивних панелей Promethean ActivPanel у договорах поставки за 2024 та 2025 роки фото: glavcom.ua

Перевірки підтвердили, що постачання мультимедійного обладнання для українських шкіл переважно здійснювалося шляхом імпорту вже готової продукції з Китаю, Тайваню, Японії та інших країн.

Крім того, фірма «Еду Лог», за даними перевірок, відігравала ключову роль у ланцюгу поставок інтерактивних панелей під брендом B-Pro. Компанія шукала виробників переважно в Китаї, укладала з ними контракти, погоджувала замовлення з холдингом «Бі-Про», організовувала міжнародну логістику та митне оформлення товару.

Окремо «Главком» помітив певну тенденцію. Частина фірм-підрядників, які постачали товари для шкіл, після виконання замовлень збанкрутувала. Ідеться про запорізькі ТОВ «Товари для школи» та «Навчальне приладдя». За два роки вони поставили мультимедійне обладнання для навчальних закладів на 28 млн грн і 50 млн грн відповідно. При цьому в кожній компанії офіційно працювало лише по троє співробітників, а керував обома підприємствами один директор – Олександр Сиротенко. Уже в жовтні 2025 року обидві фірми припинили господарську діяльність.

Всього протягом 2024-2025 років на комп'ютери, мультимедійні панелі, планшети та програмне забезпечення для українських шкіл було спрямовано понад 1,1 млрд грн. Це майже 40% із 2,9 млрд грн субвенції, виділеної на модернізацію шкіл. Значна частина цих коштів надійшла в межах програми Ukraine Facility, тобто мова йде про гроші Європейського Союзу.

Варто наголосити, що на початку червня 2024 року Україна та Європейський Союз ратифікували Рамкову угоду, яка визначає механізм фінансування у рамках Ukraine Facility. Так-от, Китай і Тайвань, з яких великими партіями завозяться інтерактивні панелі для українських шкіл, не входять до переліку «прийнятних» країн. Це означає, що міжнародні партнери під час аудиту можуть поставити незручні запитання з цього приводу українській владі, яка не слідкує за дотриманням Рамкової угоди і неналежно витрачає кошти партнерів.

Нагадаємо, ексміністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що за його каденції шкільна реформа гальмувала через застаріле мислення вчителів та формалізм на місцях. Колишній очільник МОН констатував, що розроблені міністерством інструкції та закуплене обладнання не дають очікуваного ефекту через опір застарілій системі навчання.