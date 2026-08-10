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Оцінювання учнів зміниться: Міносвіти затвердило нову систему

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Оцінювання учнів зміниться: Міносвіти затвердило нову систему
Ознайомитися з оцінкою зможуть лише сам учень, його батьки чи законні представники
фото ілюстративне

МОН: оцінка учня стане конфіденційною інформацією

Міністерство освіти і науки затвердило нову систему та загальні критерії оцінювання результатів навчання учнів закладів загальної середньої освіти – документ визначає єдині підходи до оцінювання незалежно від форми здобуття освіти та обмежує доступ до інформації про успішність школярів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Освіта.ua».

Наказ №722 і що він змінює

Відповідний наказ МОН №722 підписаний 4 травня 2026 року та зареєстрований у Мін'юсті 24 червня. Він замінює критерії оцінювання, які діяли з 2011 року і жодного разу не переглядалися. Документ уперше на нормативному рівні розмежовує поняття «оцінювання» – як процесу спостереження та аналізу навчальних досягнень учня – і «оцінка» – як підсумкового результату цього процесу.

Одна з ключових новацій – статус оцінки як конфіденційної інформації. Ознайомитися з нею зможуть лише сам учень, його батьки чи законні представники, а також педагоги, які безпосередньо здійснюють оцінювання. Про результати навчання школярів і надалі інформуватимуть під час індивідуальних зустрічей, через паперові чи електронні щоденники, за допомогою цифрових інструментів, а також у свідоцтві досягнень.

Чотири шкали оцінювання

Наказ запроваджує чотири шкали, які застосовуватимуть залежно від віку учня:

  • дихотомічна («зараховано» / «незараховано») – для окремих предметів за рішенням педради, а також для дітей за кордоном чи з територій бойових дій;
  • вербальна – словесні формулювання;
  • рівнева – чотири рівні: початковий, середній, достатній, високий;
  • бальна – звична 12-бальна система.

Для учнів 1–2 класів усе оцінювання, включно з підсумковим, залишається виключно вербальним. У 3–4 класах поточне оцінювання може бути вербальним або рівневим, а підсумкове – рівневим. Учні 5–12 класів отримуватимуть бали за поточне й підсумкове оцінювання, тоді як формувальне оцінювання (без впливу на підсумкові результати) можуть проводити словесно, за рівнями або балами.

Реакція вчителів

Частина педагогів побоюється, що новий порядок применшить роль щоденної роботи учня на користь однієї підсумкової контрольної – адже наказ робить тематичне оцінювання обов'язковим видом підсумкового, тоді як раніше рішення про його проведення ухвалювала педагогічна рада школи. Водночас у міністерстві наголошують, що критерії оцінювання мають бути відомі учням заздалегідь і оприлюднені на сайті школи – це дає батькам підставу вимагати письмового пояснення виставленого бала.

Етапи запровадження

Нова система вводитиметься поетапно: для учнів 1–9 класів вона стане чинною вже з 2026/2027 навчального року, з 2027/2028-го пошириться на 1–10 класи, а з 2028/2029-го – охопить усі класи, з 1-го по 12-й.

Нагадаємо, це не перша спроба МОН осучаснити систему оцінювання: у 2024 році міністерство вже представляло нові критерії оцінювання для учнів 5–9 класів у межах реформи «Нова українська школа». Наступний навчальний рік, як повідомляв «Главком», триватиме з 1 вересня 2026-го до 30 червня 2027 року.

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Теги: батьки навчання наказ школа освіта

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