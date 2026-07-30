Головна Світ Політика
search button user button menu button

Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ на День Незалежності

Олександра Волошина
glavcom.ua
Олександра Волошина
google social img telegram social img facebook social img
Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ на День Незалежності
Це стане першим візитом Віткоффа і Кушнера до України
Фото: AP

Ймовірний візит почав обговорюватися після зустрічі Зеленського з Трампом

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Україну в другій половині серпня, повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента «Радіо Свобода» Алекса Рауфогла.

«Як повідомили мені два джерела, обізнані з цими планами, Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Києва у другій половині серпня для участі в заходах, присвячених 35-й річниці незалежності України», – повідомив Рауфогл.

Нагадаємо, ймовірний візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва анонсував президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Це буде їхня перша поїздка до України після численних візитів до Росії. Президент наголосив, що хоче детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів для припинення війни, а також, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні.

Зеленський зазначив, що Кушнер і Віткофф, як і раніше, прагнуть досягти перемир’я, щоб створити простір для дипломатії. Водночас він наголосив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення бойових дій.

Читайте також:

Теги: Стів Віткофф Джаред Кушнер Україна День Незалежності Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп заявив, що США планують надати Україні ліцензію на власне виробництво Patriot
Клуб Patriot відкривається для України. Що це означає
10 липня, 18:07
Зеленський запропонував Путіну зустрітися в нібито захопленій Костянтинівці
Зеленський запропонував Путіну зустрітися в нібито захопленій Костянтинівці
4 липня, 13:03
Такий підхід є частиною ширшого комплексу заходів з удосконалення оборонних закупівель
«Один контракт – один рахунок»: Держаудитслужба пропонує ЄС посилити контроль за оборонними закупівлями
22 липня, 19:37
Зеленський підписав низку важливих указів
Зеленський офіційно змінив вище військове керівництво
22 липня, 15:32
Анджеліна Джолі не вперше ділиться роботами Джайлса Д'юлі
Анджеліна Джолі показала кадри війни в Україні
Вчора, 10:22
Навроцький закликав не допустити розколу між Україною і Польщею
Попри суперечки Україна і Польща повинні співпрацювати – Навроцький
8 липня, 10:53
Зеленський, Мерц, Макрон і Стармер виступають після засідання «Коаліції охочих»
Макрон оголосив про передачу Україні ліцензій на виробництво ракет
13 липня, 21:18
Новий уряд, удар по аеродрому «Саки» та повернення тіл воїнів. Головне за 16 липня 2026 року
Новий уряд, удар по аеродрому «Саки» та повернення тіл воїнів. Головне за 16 липня 2026 року
16 липня, 21:00
Фейкова сторінка Михайла Драпатого в Х була створена після призначення головкома на посаду
У мережі з’явився фейковий акаунт Драпатого: Генштаб зробив заяву
26 липня, 15:49

Політика

Угорщина опинилася за крок до енергетичної кризи. Прем'єр звернувся до громадян
Угорщина опинилася за крок до енергетичної кризи. Прем'єр звернувся до громадян
Стало відомо, коли запрацюють «пекельні санкції» Грема проти Росії
Стало відомо, коли запрацюють «пекельні санкції» Грема проти Росії
Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ на День Незалежності
Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ на День Незалежності
Меланія Трамп посприяла возз'єднанню п'ятьох українських дітей з родинами
Меланія Трамп посприяла возз'єднанню п'ятьох українських дітей з родинами
Туск назвав умову, за якої Україна може отримати нові ракети Patriot
Туск назвав умову, за якої Україна може отримати нові ракети Patriot
Трамп опинився у глухому куті у війні з Іраном: CNN назвав можливий вихід
Трамп опинився у глухому куті у війні з Іраном: CNN назвав можливий вихід

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
359K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 липня: ситуація на фронті
145K
Сирський після звільнення зробив заяву про українську армію
145K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 липня 2026
137K
Кім звернувся до українців після протестів через його призначення
120K
ТЦК працюватимуть за новими правилами: що змінить Міноборони
91K
На прощання «Нафтогаз» виплатив Корецькому відпускні: названо суму

Новини

Батьки дітей, які постраждали від обстрілу у Вишневому, скаржаться на умови у закарпатському «Артеку»
Сьогодні, 21:33
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:00
«Бандероль» пішла в серію: ГУР показав іноземні компоненти
Вчора, 23:24
ФСБ оголосила Павла Дурова у міжнародний розшук
Вчора, 09:35
29 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Кабмін погодив звільнення Альони Шкрум із Мінрозвитку
28 липня, 13:18

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua