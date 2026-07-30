Віткофф і Кушнер можуть відвідати Київ на День Незалежності

Це стане першим візитом Віткоффа і Кушнера до України

Ймовірний візит почав обговорюватися після зустрічі Зеленського з Трампом

Представники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть відвідати Україну в другій половині серпня, повідомляє «Главком» з посиланням на кореспондента «Радіо Свобода» Алекса Рауфогла.

«Як повідомили мені два джерела, обізнані з цими планами, Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають прибути до Києва у другій половині серпня для участі в заходах, присвячених 35-й річниці незалежності України», – повідомив Рауфогл.

Нагадаємо, ймовірний візит Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа до Києва анонсував президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Це буде їхня перша поїздка до України після численних візитів до Росії. Президент наголосив, що хоче детально обговорити з ними ідеї щодо відновлення мирних переговорів для припинення війни, а також, щоб вони на власні очі побачили ситуацію в Україні.

Зеленський зазначив, що Кушнер і Віткофф, як і раніше, прагнуть досягти перемир’я, щоб створити простір для дипломатії. Водночас він наголосив, що, на його думку, російський диктатор Володимир Путін не погодиться на припинення бойових дій.