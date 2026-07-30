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Україна отримала €3,47 млрд від ЄС: на що підуть гроші

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Україна отримала €3,47 млрд від ЄС: на що підуть гроші
Корецький подякував Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за підтримку України
фото: glavcom.ua

Корецький: Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено €45 млрд для України

Україна отримала черговий транш €3,47 млрд від ЄС в межах Ukraine Support Loan. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову уряду Сергія Корецького.

Прем'єр наголосив, що ці кошти будуть спрямовані на посилення оборони та фінансування першочергових потреб.

«Загалом у 2026 році в межах цього механізму передбачено €45 млрд для України. Станом на сьогодні залучено €11,6 млрд: €3,2 млрд – на бюджетні потреби та €8,4 млрд – на оборонні. Дякую Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України», – зауважив Корецький.

Нагадаємо, у квітні Рада ЄС остаточно затвердила кредит для України на €90 млрд і схвалила 20-й пакет санкцій проти Росії. Тоді Зеленський зазначив, що Україна працює над тим, аби перший транш із цього пакета підтримки став доступним уже у травні-червні.

Як повідомлялося, перший транш військової допомоги Україні в межах кредиту ЄС на €90 млрд спрямують на закупівлю дронів українського виробництва. 

До слова, 25 червня, Єврокомісія оголосила про передачу Україні перших €3,2 млрд з кредиту від ЄС на €90 млрд.

Зауважимо, Європейська комісія підтвердила намір надати Україні додаткові €8,35 млрд у 2026 році в межах довгострокової програми Ukraine Facility. Водночас кошти виділятимуть лише за умови виконання Україною погоджених реформ. 

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Теги: Сергій Корецький Європейський Союз гроші

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