Німеччина застерігає оборонний сектор про високий ризик російського шпигунства та диверсій

Розвідка попереджає про можливі замахи на топменеджерів оборонних підприємств

Німецьке спецвідомство з внутрішньої розвідки видало безпекове застереження для компаній оборонно-промислового комплексу та сфери безпеки. За даними контррозвідки, оборонний сектор країни стикається з підвищеним ризиком шпигунства, саботажу та можливих цільових атак, пов'язаних із Росією, повідомляє «Главком» з посиланням на Euractiv.

Загроза залишається високою на тлі домовленостей про поглиблення співпраці між канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та президентом України Володимиром Зеленським. Німецькі спецслужби вважають, що нещодавнє опублікування Міністерством оборони РФ списку німецьких підприємств є прямою реакцією на ці політичні кроки.

Німецька розвідка застерігає, що залежно від перебігу війни в Україні можливі замахи або напади на топменеджерів оборонних підприємств. У матеріалі нагадують, що керівник концерну Rheinmetall Армін Паппергер перебуває під охороною ще з 2022 року після викриття російського планом щодо його вбивства.

Представники спецслужб також відзначають зміну тактики Кремля. Російська розвідка дедалі частіше використовує так званих «агентів низького рівня» – недосвідчених виконавців, яких вербують через месенджери за невелику плату. Паралельно застосовуються фішингові атаки та методи соціальної інженерії.

Особливу занепокоєність викликає використання комерційно доступних геоданих. Злочинці можуть купувати інформацію про геолокацію та аналізувати маршрути щоденних поїздок, місця проживання й графіки пересування співробітників оборонних підприємств. Через це німецькі органи влади закликають бізнес негайно посилити заходи кібербезпеки, фізичну охорону об'єктів та регулярно навчати персонал правилам цифрової гігієни.

Як повідомляв "Главком", 14 квітня Україна та Німеччина уклали у Берліні угоду про співпрацю в галузі оборони та домовилися про новий пакет військової допомоги. За словами канцлера Фрідріха Мерца, до нього увійдуть системи ППО, безпілотники та боєприпаси, а двосторонні відносини між країнами підвищуються до рівня стратегічного партнерства.

Ще одна оборонна угода про поєднання технологій була підписана в червні.

До слова, президент Володимир Зеленський повідомив, Україна та Німеччина роблять важливий спільний крок: сторони вже мають певні технології, а міністри оборони підписали відповідну угоду для поєднання цих можливостей. Президент додав, що Україна вдячна країнам, які ухвалили рішення зробити нові внески до програми PURL.