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Деякі українці можуть безкоштовно здобути вищу освіту завдяки ваучеру: інструкція

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Деякі українці можуть безкоштовно здобути вищу освіту завдяки ваучеру: інструкція
Отримати ваучер можуть громадяни з соціально вразливих категорій
фото: Freepik

Сума ваучера не може перевищувати 30 280 гривень

Частина українців із соціально вразливих категорій можуть безкоштовно здобути вищу освіту. Для цього їм потрібно отримати ваучер. Про це повідомив Кабінет міністрів України.

Отримати ваучер можуть громадяни з соціально вразливих категорій, які:

  • застраховані (працювали та сплачували страхові внески);
  • мають професійну, професійну вищу або вищу освіту;
  • не зареєстровані безробітними.

Сума ваучера не може перевищувати 30 280 гривень (10-кратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Якщо вартість навчання перевищує цю суму, то громадянин чи роботодавець, у якого працює ця людина, доплачують різницю у вартості.

Алгоритм дій для отримання ваучера:

  • вибрати потрібну професію чи спеціальність із затвердженого списку;
  • подати онлайн заявку на сайті Державної служби зайнятості або звернутися до найближчого центру зайнятості;
  • надати заяву та пакет документів (паспорт; трудова книжка (або дублікат); документ про освіту (або дублікат); реєстраційний номер платника податків, а також документи, що підтверджують статус ВПО, УБД, людей з інвалідністю);
  • протягом п'яти робочих днів з дня надходження позитивного рішення звернутися до центру зайнятості та забрати ваучер;
  • вибрати навчальний заклад, подати документи для вступу, використовуючи ваучер, та укласти договір про навчання протягом 90 днів з дати отримання ваучера.

За даними Кабміну, від початку року ваучери у столичній службі зайнятості отримали 113 громадян. Найзатребуваніші спеціальності і професії: медсестринство, психологія, медицина; охоронник, водій.

Нагадаємо, що у 2024 році від 20 до 25 тисяч українських вступників зможуть отримати гранти на оплату навчання у вищих навчальних закладах. 

Теги: освіта студенти навчання

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