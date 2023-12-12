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Зеленський: ЗСУ відбили терикон в межах Горлівки й захопили позиції противника

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський: ЗСУ відбили терикон в межах Горлівки й захопили позиції противника
фото ілюстративне

Зеленський зазначив, що військові змогли відбити висоту в складних умовах та встановити на териконі прапор України

Українські військові в межах Горлівки відбили у російських окупантів один з териконів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

«Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!», – написав Володимир Зеленський.

Як зазначає глава держави, військові змогли відбити висоту в складних умовах та встановити на териконі прапор України.

Раніше повідомлялося, що сподівання України щодо контрнаступу не виправдалися, проте це не означає, що Україна програє війну.

Зокрема два дні тому ворог за підтримки бронетехніки на Авдіївському та Мар'їнському напрямках розпочав масований наступ.

До слова, головнокомандувач Збройних сил Швеції Мікаель Бюден побував фронті в Україні та заявив, що країна не виграє війну, принаймні в нинішньому вигляді, тому потрібна потужна підтримка країн Заходу. Водночас він зауважив, що потрібно збільшити підтримку України, зокрема з боку Швеції. 

Нагадаємо, триває 657-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 89 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала два удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ударів по трьох  районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох складах боєприпасів, пункту управління та артилерійському засобу противника.

Теги: прапор України наступ ворог Володимир Зеленський військові Горлівка Донбас

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