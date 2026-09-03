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Діти принца Гаррі підуть до школи у Великій Британії: яка вартість навчання

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Принц Арчі та принцеса Лілібет незабаром підуть до школи
фото: meghan/Instagram

Принц Гаррі повернувся до Великої Британії

Принц Гаррі і Меган Маркл віддадуть своїх дітей до приватної школи у Великій Британії. Представники британської родини розкрили вартість навчання. Про це пише «Главком» із посиланням на Page Six.

Принц Гаррі та Меган Маркл мають семирічного сина Арчі та п’ятирічну доньку Лілібет. Діти підуть до приватного навчального закладу. Школа має критий басейн, фітнес-центр та кілька спортивних майданчиків.

До того ж у школі є художні студії, кулінарний клас, наукові лабораторії, театр і центр музики та сценічного мистецтва тощо. Також учні можуть снідати, обідати та вечеряти. Тож вартість навчання у такій школі становить понад $35 тис. на рік. Назви закладу не стали розголошувати.

Діти принца Гаррі підуть до школи у Великій Британії: яка вартість навчання фото 1
фото: meghan/Instagram

Зокрема, нещодавно стало відомо, що принц Гаррі разом із дружиною Меган Маркл та дітьми Арчі і Лілібет повернувся на батьківщину після шести років у США.

Діти принца Гаррі підуть до школи у Великій Британії: яка вартість навчання фото 2
фото: meghan/Instagram

Як розповідав «Главком», принц Гаррі, Меган Маркл та їхні діти Арчі й Лілібет прилетіли до Великої Британії приватним літаком у другій половині дня 26 серпня. Очікується, що Сассекські мешкатимуть у приватному будинку в Котсуолдсі, мальовничому регіоні центральної Англії за дві години їзди від Лондона. Точну адресу не розголошують. Водночас будинок у Каліфорнії подружжя вирішило зберегти. Семирічний Арчі та п’ятирічна Лілібет уже зараховані до британської школи й розпочнуть навчання у вересні, отже, йдеться не про короткий візит, а про тривале перебування в країні.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III відхилив прохання свого сина, принца Гаррі, про перебування в Букінгемському палаці. Син монарха планував зупинитися у палаці на час свого візиту до Британії. Ьукінгемський палац запросив принца Гаррі зупинитися у резиденції на час візиту, однак він не відповів вчасно на пропозицію, а згодом відмовився від запрошення. Однак згодом принц вирішив знову скористатися можливістю погостювати у палаці, проте цього разу йому вже відмовили.

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Теги: принц Гаррі школа діти гроші

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