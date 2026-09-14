Меценат Денис Парамонов подарував школам Білої Церкви сучасні пристрої

Навчальний процес вийде на новий рівень: до Дня міста школи Білої Церкви отримали багатофункціональні пристрої

Школи Білої Церкви до Дня міста отримали в подарунок багатофункціональні пристрої, що значно покращать матеріально-технічну базу навчальних закладів. Більшість шкіл Білої Церкви отримали пристрої, що виконують функції принтера, сканера та ксерокса. Благодійний фонд Дениса Парамонова спільно з «Київським м’ясокомбінатом» подарували навчальним закладам понад 30 таких пристроїв на суму майже 800 тис. грн. Про це йдеться на сайті Фонду.

«Вітаємо усіх жителів Білої Церкви з Днем міста! Окрім добрих слів та побажань вирішили зробити дійсно корисні та потрібні подарунки, – заявив меценат та засновник Групи СМК Денис Парамонов. – Більшість шкіл Білої Церкви давно потребували сучасної техніки для друку, сканування та копіювання. Багатофункціональні пристрої, які ми придбали у співпраці з нашим партнером «Київським м’ясокомбінатом», щодня будуть приносити користь усім учням шкіл. Турбота про дітей та їхній розвиток – важлива частина роботи соціально-відповідального бізнесу і нашого Благодійного фонду. Вкладаючи в розвиток шкіл сьогодні, ми закладаємо фундамент для процвітання нашої країни в майбутньому».

Поява сучасного обладнання дозволить значно покращити якість навчального процесу в школах Білої Церкви, відкриваючи нові можливості, як для учнів, так і для педагогів.

«Наше місто має досить розвинену мережу освітніх закладів і звісно, що допомога у вигляді периферійного обладнання також буде сприяти розвитку нашого освітнього процесу», – прокоментував передачу допомоги в.о. міського голови Білої Церкви Володимир Вовкотруб. Він також зазначив, що Фонд Дениса Парамонова вдихнув нове життя у розвиток веслярського спорту. «За ті невеликі три роки, які допомагає Фонд і фактично спонсорує нашу команду, допомагає тренерам, вихованцям, ми маємо досить вагомі здобутки. Маємо чемпіонів Європи», – сказав Вовкотруб.

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Благодійний фонд Дениса Парамонова спільно з «Київським м’ясокомбінатом» системно працюють у Білій Церкві. Завдяки цим зусиллям була відроджена та повністю фінансується місцева школа з веслування, де діти безкоштовно можуть займатися цим спортом. Свого часу Фонд також допоміг відремонтувати «Технолого-економічний фаховий коледж» в Білій Церкві та придбав 150 м’яких стільців для укриття в «Білоцерківському колегіумі».

Також нещодавно було повністю зроблено ремонт в актовій залі будівлі Білоцерківського районного управління поліції, де відбуваються урочисті події для особового складу. Наразі в мікрорайоні Піщаний закінчуються роботи з монтування Фонтану Сковороди, що місту подарував Благодійний фонд Дениса Парамонова. Також завдяки Фонду проводиться благоустрій у сквері, де встановлюють скульптуру. Окрім цього, «Київський м’ясокомбінат» дає робочі місця з гідною зарплатою для жителів Білої Церкви.