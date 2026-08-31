Зарплати освітян зростуть ще на 20%. Корецький пояснив, як рахуватимуться оклади

Україна відмовилася від Єдиної тарифної сітки, а для окремих категорій педагогів передбачила додаткові виплати

З 1 вересня 2026 року посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників зростуть ще на 20%. Водночас в Україні запроваджується нова система оплати праці освітян. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький за підсумками доповіді міністра освіти і науки Андрія Бутенка перед початком навчального року, інформує «Главком».

Зарплати освітян і нова система оплати праці

На початку 2026 року зарплати освітян уже підвищили на 30%. Тепер зростають саме посадові оклади педагогічних і науково-педагогічних працівників, від яких розраховується більшість доплат і надбавок.

Одночасно з 1 вересня Україна відмовляється від Єдиної тарифної сітки. Оклад освітянина залежатиме від посади та базової величини, яка наразі становить середню зарплату по економіці України.

Нова система охопить школи, заклади вищої освіти, інклюзивно-ресурсні центри та державні заклади освіти. Для дошкілля та позашкілля, професійної і фахової передвищої освіти органам місцевого самоврядування рекомендували здійснити відповідне підвищення зарплат освітян з 1 вересня.

Окремо зберігається доплата у розмірі 2600 грн для вчителів, які працюють очно на прифронтових територіях. Педагоги коледжів, які готують фахівців для оборонно-промислового комплексу, енергетики, машинобудування та металообробки, отримуватимуть додаткові 10% до окладу.

Під час доповіді міністра освіти і науки також обговорили безпеку нового навчального року. Наразі понад 82% дітей у дошкільній освіті мають доступ до укриттів. Серед школярів цей показник становить 83%. Йдеться про понад 9 тис. закладів дошкільної та 11 тис. закладів загальної середньої освіти.

За кошти державного бюджету продовжується будівництво ще 131 укриття, з яких 18 – підземні дитячі садки. Після завершення робіт доступ до укриттів матимуть 87% вихованців та учнів. До кінця 2027 року цей показник планують довести до 92%. Минулого року він становив 77%, а у 2022 році – лише 10%.

Натомість в університетах та закладах фахової і професійної освіти доступ до укриттів мають 68%. Наразі ними забезпечені 965 із 1420 університетів та коледжів.

Безпека нового навчального року та формат навчання

Заклади вищої освіти та коледжі самостійно визначатимуть формат і графік освітнього процесу. Вони можуть поєднувати очне, змішане та дистанційне навчання залежно від безпекової ситуації, місткості укриттів та особливостей освітніх програм.

З 1 вересня роботу розпочнуть 25 тис. закладів освіти. У громадах із підвищеним ризиком російських ударів масових заходів проводити не повинні. Лінійки та інші урочистості дозволено організовувати лише з урахуванням безпекової ситуації, місткості укриттів та можливості швидко перейти до них у разі повітряної тривоги.

Підручники та харчування учнів

Окрему увагу приділили забезпеченню дітей підручниками та харчуванням. Росія цілеспрямовано атакує друкарні та склади з підручниками, тому в разі неможливості оперативно надрукувати необхідну кількість книжок учням мають забезпечити доступ до електронних версій.

У школах, де безпекова ситуація не дозволяє організувати повноцінні гарячі обіди, діти мають отримувати готові до споживання страви. Міністерство освіти і науки контролюватиме ситуацію з організацією харчування.

Нагадаємо, в Україні частка випускників шкіл, які одразу продовжують навчання у закладах вищої освіти, традиційно значно перевищує середній показник Європейського Союзу. До початку повномасштабної війни студентами ставали близько 70% українських випускників.