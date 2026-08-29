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Близько 400 людей евакуйовано з району детонації на Київщині – Корецький

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Близько 400 людей евакуйовано з району детонації на Київщині – Корецький
Рятувальники працюють на місці трагедії у Бучанському районі Київщини
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У Бучанському районі триває рятувальна операція, на місці працюють екстрені служби

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький прибув до Бучанського району Київської області, де триває рятувальна операція після російського удару. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника уряду.

На місці трагедії Корецький заслухав доповіді міністра внутрішніх справ, голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій та керівництва Київської обласної військової адміністрації. 

За словами прем’єра, наразі відомо про 27 загиблих, також є поранені. Близько 400 людей евакуйовано. На місці продовжують працювати всі необхідні екстрені служби.

Корецький подякував рятувальникам, поліцейським та медикам за роботу й допомогу людям. Правоохоронці проводять перевірку та відкрили кримінальне провадження щодо обставин трагедії внаслідок російського удару.

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«На п’ятому році повномасштабної війни ми не маємо права допускати повторення трагедій, подібних до тієї, що сталася у Вишневому, та цієї у Бучанському районі», – наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що після російського удару по складу в селі Мила почалася детонація, внаслідок якої значних руйнувань зазнала навколишня інфраструктура. Було пошкоджено житлові будинки та пансіонат для людей похилого віку й людей з інвалідністю.

Президент наголосив, що боєприпаси не можуть зберігатися поруч із житловою забудовою, а винні в ухваленні відповідних рішень мають понести відповідальність. 

Раніше, 6 липня, у Вишневому на Київщині після масованої російської атаки сталася потужна вторинна детонація вибухонебезпечних предметів. Вогонь охопив житловий сектор: загинули дев’ятеро людей, десятки дістали поранення, понад 500 мешканців евакуювали. Було пошкоджено 253 приватні будинки, 91 із них не підлягав відновленню. 

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Теги: Київщина Сергій Корецький трагедія евакуація рятувальники ДСНС пожежа боєприпаси

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