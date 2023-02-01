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1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні – Міжнародний день десерту
фото з відкритих джерел

Сьогодні не варто багато їсти, сваритися та стригтися

1 лютого в світі відзначають День десерту та День хіджабу, а також читають вголос. Православна церква вшановує святого преподобного Макарія Великого

Який сьогодні день в Україні і світі

1 лютого відзначають Міжнародний день десерту. Це неофіційне свято, але це не заважає йому ставати все популярнішим у світі. Його створення ініціювала американка Енджі Дадлі – блогерка й кондитерка. Вона прославилася як авторка десерту кейк-поп. Вважають, що саме його поява 1 лютого 2008 року і дала старт святу. Кейк-поп – десерт, що нагадує чупа-чупс (цукерку на паличці). Спочатку його готували з бісквітного тіста і шоколадної глазурі, але пізніше з'явилися варіації цієї страви.

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Також сьогодні – Всесвітній день хіджабу. Свято засноване на честь особливої хустки, яка є атрибутом мусульманського жіночого одягу. У День хіджабу до людей намагаються донести цінності взаємоповаги та терпимості щодо різних культур. У цей день заведено роздавати хустки на вулицях усім жінкам та проводити лекції стосовно ролі головного убору.

1 лютого святкують Всесвітній день читання вголос. Це день, присвячений силі грамотності та тієї радості, яка виникає, коли ми розповідаємо вголос історії в сім'ї, класі і суспільстві. А започаткував традицію міжнародний освітній проєкт «LitWorld» у 2010 році.

Релігійне свято

За релігійним календарем сьогодні,1 лютого, православна церква вшановує святого преподобного Макарія Великого (Макарія Єгипетського). Макарій – простий чернець-відлюдник, який став настоятелем монастиря, явивши приклад християнської лагідності, благочестя і смиренності. Його чудотворні мощі знаходяться в місті Амальфі (Італія).

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Віряни вважали, що на Макарія вкрай небажано було працювати, а тому в цей день люди ходили один до одного в гості, обговорювали останні новини, пили чай.

Родом він був з Нижнього Єгипту, проживав у IV столітті. За наполяганням батьків одружився рано, але незабаром дружина померла. Коли пішли в інший світ і батьки, Макарій оселився в найближчій пустелі, де став послушником при старці-відлюднику. Пізніше кілька років прожив на самоті в Фаранській пустелі.

Вчився у Антонія Великого, в сорок років отримав сан священика. Володів даром чудотворення, прославився тим, що вмів воскрешати мертвих. Заснував монастир у Нітрійській пустелі, в якому помер у 391 році.

Народні прикмети і традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • морозний день – до спекотного літа;
  • ясний день або відлига – до ранньої весни;
  • заметіль, що почалася в цей день, триватиме до березня;
  • яка погода 1 числа – таким і весь лютий буде;
  • якщо день видався сонячним – весна прийде рано;
  • зоряне небо – до затяжної зими.

Заборони

Що не можна робити в цей день:

  • не можна стригти волосся;
  • не слід обирати чорний траурний колір в одязі – це до біди;
  • не варто лихословити – в цей день мова повинна бути максимально чистою;
  • не можна надто багато їсти та зловживати алкоголем.

Іменини

Нині святкують День ангела: Федір, Макар, Сава, Антон, Арсен, Єфросинія, Григорій, Марко, Феодосія.

Теги: свята релігія соціум українці

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