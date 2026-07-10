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10 липня: який сьогодні день, традиції та заборони

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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10 липня: який сьогодні день, традиції та заборони
колаж: glavcom.ua

Свята 10 липня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

10 липня в Україні вшановують пам'ять загиблих медичних працівників, а у світі відзначають День Ніколи Тесли. До кінця року залишається 174 дні. Православні вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 10 липня 2026 року.

Зміст

Пам'ятні дати в Україні

День вшанування пам'яті загиблих медичних працівників

10 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

10 липня в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули, рятуючи інших. Від початку повномасштабного вторгнення десятки лікарів, медсестер та санітарів віддали життя, надаючи допомогу пораненим на фронті та в тилу. Ця дата – нагадування про мужність людей, для яких присяга лікаря виявилася сильнішою за страх.

Міжнародні та національні свята

День Ніколи Тесли

10 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

10 липня 1856 року народився Нікола Тесла – один із найвидатніших винахідників в історії людства, серб за походженням, більшість свого творчого життя присвятив науці в США. Тесла розробив систему змінного струму, що стала основою сучасної електромережі, побудував першу гідроелектростанцію на Ніагарському водоспаді та мріяв про бездротову передачу енергії по всьому світу. Попри геніальність, він помер у злиднях і самотності у 1943 році. Сьогодні його ім'ям названо одиницю магнітної індукції, а сам Тесла став символом непоміченого генія, якого людство належно оцінило лише посмертно. 

Релігійні свята та їхня історія

Преподобний Антоній Печерський 

10 липня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

10 липня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського – одного із засновників Києво-Печерського монастиря та родоначальника чернецтва в Україні. Антоній народився близько 983 року на Чернігівщині, двічі відвідав Афон, де прийняв постриг і осягнув суворе монаше життя, а після повернення оселився в печері поблизу Києва. Поступово навколо нього зібралася братія – так виник Києво-Печерський монастир, який справив визначальний вплив на розвиток православ'я, культури та книжності в Україні. Уникаючи будь-якого публічного визнання, Антоній передав керівництво Феодосію Печерському і пішов у нову печеру, де провів решту життя в самітництві.

Народні вірування та прикмети

  • Якщо вранці немає роси – ввечері піде дощ.
  • Велика кількість бджіл біля вуликів – на посуху.
  • Дощ цього дня – до тривалої негоди аж до осені.

Що не можна робити сьогодні

  • Не можна підіймати знайдені на дорозі гроші або речі.
  • Не варто сваритися та лихословити.
  • Заборонено відмовляти в допомозі тому, хто просить.
  • Не рекомендується стригти волосся, переїжджати або змінювати роботу.

Історичні події

  • 1547 рік – у Французькому королівстві відбулася остання офіційно дозволена дуель.
  • 1651 рік – під Берестечком завершилася битва між армією Речі Посполитої та союзним козацько-татарським військом.
  • 1878 рік – в Англії футбольний суддя вперше використав на полі свисток – до цього арбітри кричали голосом.
  • 1934 рік – постановою вищих органів влади СРСР утворено систему таборів ГУЛАГу.
  • 1943 рік – британські та американські війська висадилися на Сицилії.
  • 1960 рік – збірна СРСР з футболу здобула Кубок Європи.
  • 1964 рік – у Великій Британії вийшов альбом «A Hard Day's Night» гурту The Beatles.
  • 1984 рік – на пресконференції в Мілані режисер Андрій Тарковський оголосив, що залишається на Заході.
  • 1985 рік – французькі спецслужби затопили корабель Rainbow Warrior організації «Грінпіс».
  • 1989 рік – у Меджурєченську розпочався страйк шахтарів, що згодом охопив і Донбас.
  • 1994 рік – Леоніда Кучму обрано Президентом України, Олександра Лукашенка – президентом Білорусі.
  • 2020 рік – загинув Тарас Матвіїв, Герой України, журналіст і громадський діяч, який пожертвував собою, рятуючи побратимів.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Антон, Георгій, Данило, Леонтій, Нестор, Олександр, Петро, Степан.

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Теги: свята традиції свято церква православна церква релігія медик Україна

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