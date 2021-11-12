12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Почути цього дня рано вранці спів птахів – до холодів
Сьогодні, у п’ятницю, 12 листопада, відзначають:
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День фахівця з безпеки
Міжгалузеве свято, що об’єднує всіх учасників ринку, професіоналів галузі безпеки в широкому сенсі слова. Свято відзначається з 2005 року.
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Всесвітній День боротьби з пневмонією
Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили 12 листопада 2009 днем початку масштабної кампанії по боротьбі з дитячою пневмонією. Багато експертів в області медицини називають пневмонію «головним убивцею» дітей у віці до 5 років. Трагічна статистика говорить про те, що кожен рік від запалення легенів помирає понад двох мільйонів людей.
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Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики
Яке сьогодні релігійне свято
Цей день відзначений в народному календарі в пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри – мучениці Зиновії, що жили в третьому столітті. На Зиновія і Зіновію відзначали свято рибалок і мисливців. Мисливцям в цей день потрібно було зловити хоча б одного звіра, якого називали іменинним, інакше полювання протягом всього року могло бути невдалим.
Народні прикмети й традиції
- Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.
- Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.
- Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.
- Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.
- Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.
- Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.
- Почути рано вранці спів птахів – до холодів.
- Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.
- Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.
- Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.
Що не можна робити сьогодні
- Не варто цього дня порушувати обіцянку;
- Не слід на самоті гуляти в лісі, аби не заблукати нині;
- Не можна сьогодні витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, а також кривдити звірів і птахів.
Хто святкує день ангела
12 листопада іменини відзначають Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, а також Максим.