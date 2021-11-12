12 листопада: яке сьогодні свято, прикмети та заборони

Почути цього дня рано вранці спів птахів – до холодів

Сьогодні, у п’ятницю, 12 листопада, відзначають:

День фахівця з безпеки

Міжгалузеве свято, що об’єднує всіх учасників ринку, професіоналів галузі безпеки в широкому сенсі слова. Свято відзначається з 2005 року.

Всесвітній День боротьби з пневмонією

Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) і Всесвітня організація охорони здоров’я оголосили 12 листопада 2009 днем початку масштабної кампанії по боротьбі з дитячою пневмонією. Багато експертів в області медицини називають пневмонію «головним убивцею» дітей у віці до 5 років. Трагічна статистика говорить про те, що кожен рік від запалення легенів помирає понад двох мільйонів людей.

Всесвітній тиждень обізнаності про антибіотики

Яке сьогодні релігійне свято

Цей день відзначений в народному календарі в пам’ять священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і його сестри – мучениці Зиновії, що жили в третьому столітті. На Зиновія і Зіновію відзначали свято рибалок і мисливців. Мисливцям в цей день потрібно було зловити хоча б одного звіра, якого називали іменинним, інакше полювання протягом всього року могло бути невдалим.

Народні прикмети й традиції

Якщо заєць перебіг дорогу, то бути невдачі.

Якщо вовки зграями ходять, то буде війна, голод або епідемія.

Щоб привернути до себе удачу потрібно погодувати птахів.

Якщо багато синичок прилетіло в цей день, то скоро похолодає.

Якщо випав сніг у вигляді дрібної крупи, насуваються сильні морози.

Синички клюють кору дерев – буде сира і дощова погода.

Почути рано вранці спів птахів – до холодів.

Зустріти вовка на своєму шляху – до біди.

Якщо 12 листопада мисливець піймав зайця, а рибалка – рибу, то весь рік у них буде вдалим.

Дівчина, яка в цей день покуштує заячини, стане красивою і буде користуватися популярністю у протилежної статі.

Що не можна робити сьогодні

Не варто цього дня порушувати обіцянку;

Не слід на самоті гуляти в лісі, аби не заблукати нині;

Не можна сьогодні витоптувати траву, ламати чагарники та дерева, а також кривдити звірів і птахів.

Хто святкує день ангела

12 листопада іменини відзначають Зиновій, Артем, Марко, Олена, Стефан, Зиновія, Олександр, Макар, а також Максим.