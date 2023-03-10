Десятирічна дівчинка вклала 120 тис. в українську перемогу (фото)

Школярка з Черкащини передала понад 100 тис. грн на авто для прикордонників

Десятирічна Марійка з Умані передала на підтримку Сил оборони України гроші, які збирала кілька років. Про це повідомляють в МВС.

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Як зазначається в повідомленні, дівчинка збирала кошти на мрію, однак після початку повномасштабного вторгнення мрія змінилася. Тому вона і вирішила віддати усі свої заощадження на потреби захисників України.

Дівчинку на такий вчинок надихнули батьки, які усіма силами намагаються допомагати українським військовим.

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Гроші, які пожертвувала Марійка, були використані для придбання автомобіля підвищеної прохідності. Позашляховик уже відправився бійцям Держприкордонслужби України, які у складі Сил оборони України виконують бойові завдання. Цей транспортний засіб допоможе військовослужбовцям визволяти нашу землю від загарбників.

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