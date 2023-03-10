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Десятирічна дівчинка вклала 120 тис. в українську перемогу (фото)

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Десятирічна дівчинка вклала 120 тис. в українську перемогу (фото)
Десятирічна Марійка тепер мріє про перемогу
фото: Держприкордонслужба

Школярка з Черкащини передала понад 100 тис. грн на авто для прикордонників

Десятирічна Марійка з Умані передала на підтримку Сил оборони України гроші, які збирала кілька років. Про це повідомляють в МВС.

Як зазначається в повідомленні, дівчинка збирала кошти на мрію, однак після початку повномасштабного вторгнення мрія змінилася. Тому вона і вирішила віддати усі свої заощадження на потреби захисників України.

Десятирічна дівчинка вклала 120 тис. в українську перемогу (фото) фото 1

Дівчинку на такий вчинок надихнули батьки, які усіма силами намагаються допомагати українським військовим.

Десятирічна дівчинка вклала 120 тис. в українську перемогу (фото) фото 2

Гроші, які пожертвувала Марійка, були використані для придбання автомобіля підвищеної прохідності. Позашляховик уже відправився бійцям Держприкордонслужби України, які у складі Сил оборони України виконують бойові завдання. Цей транспортний засіб допоможе військовослужбовцям визволяти нашу землю від загарбників.

Нагадаємо, на Буковині учениця 3 класу відрізала своє довге волосся, щоб допомогти відремонтувати машину військових.

На Буковині пенсіонер Микола Шевчук віддав на ЗСУ гроші, які збирав усе своє життя. За це президент Володимир Зеленський нагородив його орденом «За заслуги» III ступеня.

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Теги: прикордонники Держприкордонслужба гроші батьки

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