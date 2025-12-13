13 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 13 грудня 2025 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

13 грудня у світі відзначають День скрипки. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія та Ореста.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 13 грудня 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

День скрипки

День скрипки або Міжнародний день скрипки відзначається 13 грудня. Це день, присвячений одному з найулюбленіших та найдавніших музичних інструментів — скрипці. Також у США в цей день відзначають Національний день скрипки.

День різдвяного светра

Кожного року 13 грудня, як дітям, так і дорослим, є гарна нагода для свята, адже цей день є Днем різдвяного светра. Теплий та затишний різдвяний светр став популярним в Англії та Ірландії у 80-х роках після того, як телеведучий Білл Косбі з’явився на телешоу «The Cosby Show» в новому образі, одягнувши різдвяний светр.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія, Ореста

13 грудня православна церква вшановує пам'ять п'яти мучеників, які постраждали за Христа на початку IV століття в Севастії за часів імператора Діоклетіана.

Євстратій був високопоставленим чиновником. Його віра була настільки потужна, що він відкрито оголосив себе християнином, побачивши муки інших вірян.

Авксентій був пресвітером, який був заарештований першим і показав приклад стійкості.

Мардарій був простим селянином, який, бачачи мужність Авксентія, сам став на захист віри.

Євгеній приєднався до мучеників, не побоявшись тортур.

Орест був воїном, який також визнав себе християнином.

Всі п’ять мучеників прийняли смерть від язичницьких правителів, ставши символом незламної віри.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо цього дня сильно іній, то наступний рік буде врожайним.

Погоду на Різдво передбачали, спостерігаючи за погодою протягом 12 днів, починаючи з 13 грудня.

Якщо сонце сходить ясно, то очікується холодна і морозна зима.

Якщо на гілках сніг – влітку буде багато дощів.

Історичні події

1577 – частина боярства проголосила Івана Підкову господарем (князем) Молдови. Сформував новий уряд – козаки Чапа, Бурла і Стефан стали маршалком, гетьманом і державним писарем;

1642 – голландський мореплавець Абель Тасман став першим європейцем, що відвідав групу островів у південній частині Тихого океану, відому сьогодні як Нова Зеландія;

1913 – урочисте відкриття у Львові Національного музею, як власності української спільноти, організатором музею став митрополит Андрей Шептицький;

1917 – Курултай проголосив Кримську Народну Республіку;

1917 – Українська Центральна Рада офіційно утворила Повітряний флот;

1958 – американські вчені провели запуск живої істоти в космос із поверненням. Мавпа Ґордо на борту ракети АМ-13 провела 15 хвилин в космосі, але, повернувшись на Землю, капсула з мавпою затонула в океані;

1981 – остерігаючись щораз більшої популярності незалежного профспілкового об'єднання «Солідарність» і запобігаючи інтервенції в Польщу збройних сил СРСР, голова Ради Міністрів країни генерал Войцех Ярузельський ввів у Польщі воєнний стан;

1992 – в Единбурзі завершилась триденна зустріч 12 країн Європейського співтовариства;

1994 – у Массачусетському технологічному інституті (США) відбулась перша організаційна зустріч консорціуму World Wide Web (W3C), створеного як міжнародна асоціація для розробки і поширення уніфікованих протоколів передачі даних в інтернеті;

2004 – Андрій Шевченко став володарем «Золотого м'яча».

Іменини

День ангела святкують: Аркадій, Арсеній, Василь, Володимир, Гавриїл, Григорій, Євген, Євстратій, Іван, Микола, Орест, Яків.