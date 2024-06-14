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14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Катерина Іванова
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14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Всесвітній день донора крові. Важлива подія, яка була створена Організацією Об'єднаних Націй 23 травня 2005 року
фото з відкритих джерел

Сьогодні краще відмовитися від алкогольних напоїв

Сьогодні, 14 червня, Міжнародний день блогера, Всесвітній день донора крові. Віряни вшановують пам'ять святого пророка Єлисея. 

Яке сьогодні церковне свято

14 червня в церковному календарі – день пам’яті святого пророка Єлисея. Він жив у IX столітті до нашої ери і був одним з великих пророків старозавітного Ізраїлю. Єлисей був покликаний Іллєю, коли той кинув свій плащ на нього, що символізувало передавання пророчого служіння. Чоловік залишив свою сім'ю та пішов за Іллєю, стаючи його вірним учнем і помічником.

14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Який сьогодні день в Україні і світі 

14 червня в Україні і світі святкують Міжнародний день блогера. Професійне молоде свято, хоча воно все ще є неофіційним. Було створене для того, щоб об'єднати блогерів з усього світу, пропагувати блогерство як спосіб розповісти про себе, самовиразитися, вести діалог з іншими людьми.

Блог це такий собі інтернет-щоденник, де людина публікує нові дописи чи ділиться медіаконтентом. Першим блогером вважається Тім Бернес-Лі, який і створив Інтернет. Він почав публікувати свої дописи 1992 року, а 1999 року почала функціонувати перша онлайн-платформа під назвою Blogger, яка була створена для ведення інтернет-щоденників.

14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Також 14 червня Всесвітній день донора крові. Важлива подія, яка була створена Організацією Об'єднаних Націй 23 травня 2005 року. Дату обрали невипадково. Саме цього дня 1868 року народився австрійський лікар, лавреат Нобелівської премії Карл Ландштейнер. Головна мета цього дня полягає у тому, щоб вшанувати добровольців, які безплатно дають власну кров, розвивати програми донорства, залучити суспільство до добровільного здавання крові.

А ще 14 червня Міжнародний день ванни. Хоча й неофіційне, але досить приємне свято, дату якого обрали на честь відкриття Архімеда, яке від зробив, приймаючи водні процедури у ванній. Вчені обчислили за допомогою астрономічного календаря, що це відбулося за один тиждень до початку липня. Саме завдяки наповненій ванній Архімед зміг зрозуміти як працює закон гідростатики.

14 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 3
фото з відкритих джерел

14 червня святкують Міжнародний день натуристів (нудистів). Дата була заснована у США 1976 року. Нині нудиські групи по всьому світу святкують це особливе свято. Нудисти або натуристи – прибічники філософії, яка пов'язана з максимальним зближенням людини до природи, адже водночас можна отримувати відчуття гармонії між навколишнім світом та собою. Головним способом отримання цієї гармонії є оголення тіла.

Що не можна робити 14 червня

  • Не можна цього дня сіяти гречку;
  • Не дозволяється позичати комусь гроші;
  • Краще відмовитися від алкогольних напоїв.

Народні прикмети і традиції на 14 червня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день: 

  • дивилися, який сьогодні день: півень трясе головою та співає – нажене хмари;
  • іржуть коні – до великого урожаю вівса;
  • блищать зірки на небі – погода буде спекотною, мерехтять – піде дощ з грозою;
  • дощить весь день – така ж погода буде протягом семи тижнів;
  • танцює журавель – до потепління.

Цього дня народилися:

  • 1922 рік – український громадський діяч, видавець, публіцист, мемуарист, архівіст Володимир Леник;
  • 1935 рік – український мовознавець, доктор філологічних наук, професор, академік НАН України Григорій Півторак;
  • 1961 рік – український політик, фінансист, краєзнавець Станіслав Аржевітін.

Які сьогодні іменини: Олександр, Георгій, Йосип, Мстислав, Микола, Юрій.

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Пам’ятні дати 14 червня

Календар важливих подій в Україні та світі за 14 червня:

  • 1834 рік – Ісаак Фішер із Спрингфілда (штат Вермонт, США) отримує патент на наждачний папір;
  • 1995 рік – загін чеченських бійців на чолі з Шамілем Басаєвим захоплює лікарню у місті Будьонновськ (Ставропольський край), з метою змусити владу РФ припинити бойові дії в Чечні та розпочати переговори;
  • 1997 рік – на аукціоні «Сотбі» в Нью-Йорку примірник книги коміксів «Бетмен» (1939) продають за $68 500;
  • 2014 рік – біля Луганського аеропорту бойовики ЛНР збивають літак Іл-76 ВПС України, гине 49 військових, які перебували на борту;
  • 2017 рік – у Лондоні займається 27 поверховий будинок – 12 людей гине та близько 80 людей поранені, інші пропали безвісти.

Погода на 14 червня

Сьогодні, 14 червня, в Києві хмарно, всю другу половину дня сильний дощ. У Львові похмуро, до світанку нічний дрібний дощ закінчиться, але вдень розпочнеться знову. У Харкові ясно, опадів не очікується. В Одесі хмарно, вдень можливий дощ із грозою, який закінчиться до вечора.

Температура повітря в Києві +21 вдень та +17 вночі. У Львові +18 вдень та +12 вночі. У Харкові +28 вдень та +18 вночі. В Одесі +24 вдень та +20 вночі.

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