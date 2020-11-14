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    Суспільство

    14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

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    <p>14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом</p> - 14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

    14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом

    Не варто сьогодні братися за нові справи

    Сьогодні, 14 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом, а також Міжнародний день логопеда.

    Яке сьогодні релігійне свято

    За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку 4 століття. Хлопчики рано втратили батька і їхнім вихованням займалася мати – свята Феодотія. Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на знак вдячності за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма і Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібники.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.
    • Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.
    • Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.
    • Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.
    • Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.
    • Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.

    Що не можна робити сьогодні

    • Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати і багато плакати.
    • Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.
    • Не варто сьогодні братися за нові справи.

    Хто святкує день ангела

    У суботу, 14 листопада, іменини відзначають Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян. 

    Теги: здоров'я свята традиції
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