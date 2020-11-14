14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції

Не варто сьогодні братися за нові справи

Сьогодні, 14 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом, а також Міжнародний день логопеда.

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку 4 століття. Хлопчики рано втратили батька і їхнім вихованням займалася мати – свята Феодотія. Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на знак вдячності за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма і Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібники.

Народні прикмети й традиції

Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.

Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.

Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.

Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.

Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.

Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.

Що не можна робити сьогодні

Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати і багато плакати.

Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.

Не варто сьогодні братися за нові справи.

Хто святкує день ангела

У суботу, 14 листопада, іменини відзначають Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.