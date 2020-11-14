14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і традиції
14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом
Не варто сьогодні братися за нові справи
Сьогодні, 14 листопада, відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом, а також Міжнародний день логопеда.
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку 4 століття. Хлопчики рано втратили батька і їхнім вихованням займалася мати – свята Феодотія. Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на знак вдячності за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма і Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібники.
Народні прикмети й традиції
- Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.
- Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.
- Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.
- Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.
- Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.
- Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.
Що не можна робити сьогодні
- Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати і багато плакати.
- Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.
- Не варто сьогодні братися за нові справи.
Хто святкує день ангела
У суботу, 14 листопада, іменини відзначають Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.