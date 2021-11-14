14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Не варто сьогодні братися за нові справи
Сьогодні, у неділю, 14 листопада, відзначають:
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День виноградаря і винороба
Відзначаючи роботу українських виноробів, а також на підтримку ініціативи працівників виноградарсько-виноробної галузі України, 22 вересня 2020 року Президентом України був підписаний Указ №403/2020 «Про День виноградаря і винороба», в якому це свято офіційно встановлено у другу неділю листопада.
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Всесвітній день боротьби з діабетом
Ця дата відзначається щорічно з 1991 року в день народження Фредеріка Бантінга, канадського фізіолога, який відкрив спільно з професором Джоном Маклеодом гормон інсулін. Всесвітній день боротьби з захворюванням на цукровий діабет відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН.
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Міжнародний день логопеда
На міжнародному рівні стало відзначатися в 2004 році.
Помилково вважати, що вчитель-логопед працює над виправленням тільки неправильної вимови звуків. Корекція звуковимови – це тільки верхівка айсберга. Логопед працює з усіма порушеннями мовлення: загальним недорозвиненням мовлення; його відсутністю, порушеннями голосу, темпу і тембру мови, мовними відхиленнями внаслідок патології центральної нервової системи.
Яке сьогодні релігійне свято
За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку четвертого століття. Хлопчики рано втратили батька і їхнім вихованням займалася мати – свята Феодотія.
Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на знак вдячності за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма і Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібники.
Народні прикмети й традиції
- Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.
- Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.
- Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.
- Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.
- Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.
- Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.
Що не можна робити сьогодні
- Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати і багато плакати.
- Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.
- Не варто сьогодні братися за нові справи.
Хто святкує день ангела
У неділю, 14 листопада, іменини відзначають Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.