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    14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    14 листопада відзначають&nbsp;День виноградаря і винороба - 14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    14 листопада відзначають День виноградаря і винороба
    Фото з відкритих джерел

    Не варто сьогодні братися за нові справи

    Сьогодні, у неділю, 14 листопада, відзначають:

    • День виноградаря і винороба

    Відзначаючи роботу українських виноробів, а також на підтримку ініціативи працівників виноградарсько-виноробної галузі України, 22 вересня 2020 року Президентом України був підписаний Указ №403/2020 «Про День виноградаря і винороба», в якому це свято офіційно встановлено у другу неділю листопада.

    • Всесвітній день боротьби з діабетом

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    Ця дата відзначається щорічно з 1991 року в день народження Фредеріка Бантінга, канадського фізіолога, який відкрив спільно з професором Джоном Маклеодом гормон інсулін. Всесвітній день боротьби з захворюванням на цукровий діабет відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН.

    • Міжнародний день логопеда

    На міжнародному рівні стало відзначатися в 2004 році.

    Помилково вважати, що вчитель-логопед працює над виправленням тільки неправильної вимови звуків. Корекція звуковимови – це тільки верхівка айсберга. Логопед працює з усіма порушеннями мовлення: загальним недорозвиненням мовлення; його відсутністю, порушеннями голосу, темпу і тембру мови, мовними відхиленнями внаслідок патології центральної нервової системи.

    Яке сьогодні релігійне свято

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    За церковним календарем сьогодні віряни вшановують пам'ять двох братів, святих безсрібників Косми і Даміана, що жили на початку четвертого століття. Хлопчики рано втратили батька і їхнім вихованням займалася мати – свята Феодотія.

    Подорослішавши, юнаки навчилися лікарської науки, а Господь на знак вдячності за праведний спосіб життя дарував їм здатність зцілювати хворих. Косма і Даміан ніколи не брали плати з людей, тому їх і прозвали безсрібники.

    Народні прикмети й традиції

    • Якщо день теплий, то й зима не буде лютою.
    • Якщо ще не всі дерева скинули листя, то зима буде затяжною, а наступний рік – неврожайним.
    • Якщо випало багато снігу, то готуйтеся до весняного водопілля.
    • Якщо річки і озера вкрилися кригою, то потепління чекати не варто.
    • Якщо в цей день невеликий мороз, то похолодає нескоро.
    • Якщо на дорогах бруд, то до середини зими протримається тепла погода.

    Що не можна робити сьогодні

    • Воду після купання немовляти в цей день не можна виливати на вулицю. В іншому випадку малюк буде погано спати і багато плакати.
    • Сьогодні не можна їсти куряче м'ясо.
    • Не варто сьогодні братися за нові справи.

    Хто святкує день ангела

    У неділю, 14 листопада, іменини відзначають Адріан, Хома, Кузьма і Дем'ян.

    Теги: історія ООН свята традиції
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    14 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони