15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 15 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

15 квітня у світі відзначають Міжнародний день культури та Всесвітній день мистецтва. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих апостолів із 70-ти: Аристарха, Пуда і Трохима.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 квітня 2026 року.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день мистецтва

Свято було засноване за ініціативи Міжнародної асоціації мистецтв. Дата обрана на честь дня народження Леонардо да Вінчі – видатного художника, винахідника та генія епохи Відродження. Цей день підкреслює важливість творчого самовираження для розвитку людства та підтримки миру.

Міжнародний день екологічних знань

Міжнародний день екологічних знань відзначається світовою спільнотою щороку 15 квітня. Організатори цього свята ставлять собі за мету поширення екологічних знань планетою. В цей день фахівці цієї галузі та люди, небайдужі до екологічного стану нашої планети, інформують громадськість про те, що відбувається у галузі екологічної безпеки як у межах конкретної країни, так і загалом у світі.

Релігійні свята та їхня історія

День святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима

15 квітня православна церква вшановує пам'ять трьох апостолів від 70-ти, які були учнями та сподвижниками святого апостола Павла.

Аристарх супроводжував Павла в багатьох подорожах і разом із ним ділив ув'язнення в Римі. Згодом він став єпископом сирійського міста Апамеї.

Пуд був почесним громадянином Риму. Його дім став місцем зібрань перших християн, де неодноразово бували апостоли Петро і Павло. Пізніше його оселю перетворили на церкву.

Трохим подорожував з апостолом Павлом Малою Азією та Грецією.

Усі троє святих прийняли мученицьку смерть у Римі за часів правління імператора Нерона – їх було страчено разом із їхнім учителем, апостолом Павлом.

Народні вірування та прикмети

Цей день у народі називали «Пудовим днем». Традиційно він вважався часом, коли пасічники оглядали вулики після зими:

Якщо на Аристарха та Пуда бджоли вилітають з вуликів – весна буде ранньою і теплою.

Похмурий ранок, але ясний вечір – чекайте на заморозки в найближчі дні.

Якщо сонце на сході яскраво-червоне – літо буде вітряним.

Дощ цього дня обіцяє багатий врожай меду.

Наші предки вірили: якщо 15 квітня побачити бджолу в хаті – це до великого прибутку.

Історичні події

1657 – Козацька рада в Чигирині затвердила спадковість при передачі гетьманського звання від Богдана Хмельницького до його сина Юрія.

1729 – відбулася прем'єра ораторії Й. С. Баха «Страсті за Матвієм».

1861 – розпочалась перша сесія Галицького сейму.

1874 – невизнані паризькі художники Моне, Ренуар, Пісарро, Сезанн та Деґа відкрили на бульварі Капуцинів свою власну виставку.

1893 – Соломія Крушельницька дебютувала на оперній сцені у постановці Гаетано Доніцетті «Фаворитка».

1912 – в Атлантичному океані під час свого першого рейсу внаслідок зіткнення з айсбергом затонув лайнер «Титанік».

1919 – у Радянській Росії видано декрет «Про табори примусових робіт», з яких згодом виросте система ГУЛАГ.

1920 – у ході І Зимового походу Дієвої армії УНР чорні запорожці захопили вузлову станцію Вознесенськ.

1940 – у Москві СРСР і Японська імперія підписали пакт про нейтралітет, а також заяву про непорушність кордонів Монгольської Народної Республіки та Манчжоу-Го.

1943 – союзники створили об'єднане командування морськими операціями в Середземному морі.

1948 – відбулося перше військове зіткнення між ізраїльтянами й арабами.

1950 – МВС СРСР наказало залишити виселених із Західної України оунівців навічно в спецпоселеннях.

1952 – перший політ стратегічного бомбардувальника Boeing B-52 Stratofortress, одного з найбільших літаків свого часу.

1989 – у тисняві на стадіоні Гіллсборо загинули 96 уболівальників ФК «Ліверпуль», 766 отримали поранення.

1993 – президент Туркменістану Сапармурат Ніязов оголосив про перехід туркменської мови з кирилиці на латиницю.

1994 – Україна увійшла до економічного союзу країн СНД на правах асоційованого члена.

2019 – пожежа в Соборі Паризької Богоматері.

Іменини

День ангела святкують: Андрій, Віктор, Кіндрат, Леонід, Лук'ян, Олександр, Сава.