16 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

В цей день краще утриматися від поїздок на машині

У неділю, 16 жовтня, відзначається Всесвітній день здорового харчування, Всесвітній день хребта, Міжнародний день продовольства, Всесвітній день анестезіолога, День алерголога.

Також в цей день у Франції День читання, США – День Боса, Болівія – День інженера, Болгарія – День ВПС, Чилі – День вчителя, Польща – День папи Іоанна Павла II, Вірменія – День преси, Франція – День читання, США – Національний день лікеру.

Всесвітній день анестезіолога

У цей день 16 жовтня 1846 року, зубний лікар Мортон, провів операцію під ефірним наркозом. Це відбулось у Массачусетському загальному госпіталі, клінічній базі Гарвардської медичної школи. Насамперед анестезіологія поширилася на хворих, які отримували різні оперативні втручання (хірургія і її відгалуження).

Зараз в сучасній медицині розрізняють не тільки загальну, але і місцеву, а також спинномозкову анестезію. Препарати і методологія для проведення анестезії постійно удосконалюються.

Всесвітня федерація анестезіологічних спілок разом з більш як більш як 134 спілками, що представляють анестезіологів більш як 150 країн, святкує цей день щорічно.

Всесвітній день здорового харчування

Мета Всесвітнього дня здорового харчування - залучення уваги громадськості до проблем харчування в сучасному суспільстві. Відзначається «Всесвітній день здорового харчування» щорічно 16 жовтня.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 80 відсотків усіх захворювань пов’язані тією чи іншою мірою з харчуванням, а 40 відсотків з них пов’язані безпосередньо з фактором харчування людини.



Оптимальне здорове харчування може сприяти не тільки поліпшенню вашого самопочуття, бадьорості, енергійності та активності, але також дозволить знизити ризики розвитку серйозних серцево-судинних захворювань, онкологічних, шлунково-кишкових та інших захворювань, значно погіршуючих якість вашого життя.

Всесвітній день продовольства

Всесвітній день продовольства стали відзначати в XX столітті. Відзначається щорічно відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A/RES/35/70. У цей день проводяться різні благодійні акції, які мають велике значення для полегшення тяжкого положення країн третього світу. Активні члени суспільства в цей день беруть участь в різних конгресах і конференціях.

Свято має також велике просвітницьке значення і допомагає громадянам дізнатися про тяжке становище з продовольством в деяких країнах. У цей день різні миротворчі організації доставляють допомогу в райони, що постраждали в результаті стихійних лих та природних катаклізмів.

Встановлено, що голод і недоїдання підривають генофонд цілих континентів. Діти в країнах «третього світу» народжуються і виростають кволими, відстають в розумовому розвитку. Вони не в змозі концентрувати увагу на уроках у школі.

Всесвітній день продовольства дає привід задуматися над тим, що зроблено, і що ще належить зробити для вирішення глобального завдання - позбавити людство від голоду.

День алерголога

Професійне свято лікарів алергологів-імунологів - «День алерголога» відзначається щорічно 16 жовтня.

Термін «алергія» вперше був введений віденським педіатром Клеменсом Фон Пірке в 1906 році. Він зауважив, що у деяких з його пацієнтів спостерігаються симптоми, які могли бути викликані певними речовинами - алергенами з навколишнього середовища, такими, як пил, пилок рослин або деякі види їжі.

Протягом довгого часу вважалося, що гіперчутливість розвивається у зв’язку з порушенням функції імуноглобулінів Е, проте незабаром стало ясно, що численні механізми з участю різних хімічних речовин викликають появу безлічі симптомів, раніше класифікованих як «алергія».



В останні десятиліття відзначається виражений ріст захворюваності алергією і лікарі-алергологи, що здійснюють діагностику та лікування цих недуг, не на жарт стурбовані цими тенденціями.

Яке церковне свято

16 жовтня вшановується пам’ять святого Діонісія Ареопагіта, який жив у I столітті на території Афін. Переказ свідчить, що Діонісій був учнем святого Павла, який згодом висвятив його на посаду єпископа в своєму рідному місті. У 95 році за наказом папи Климента Діонісій був відправлений у Галлію для того щоб проповідувати християнську віру. Однак там приблизно через рік він був схоплений язичниками і убитий.

Саме Діонісію історики приписують кілька творів під назвою «Ареопагітики», які справили істотний вплив на розвиток християнської віри та її філософії.

Народні прикмети:

Якщо людина народилася 16 жовтня, то її талісманом є гранат, а сам іменинник володіє здібностями до лікування.

Низькі темні хмари віщують холод, а можливо, і снігопад.

Галки збираються зграями і кричать – буде ясна погода.

Горобці перелітають зграйками з місця на місце – чекайте негоди.

Якщо миші копають нори на південну сторону – зима буде холодною.

Що не рекомендується робити:

Не можна робити хірургічні операції.

Краще утриматися від поїздок на машині.

Варто бути обережними з гострими предметами.

Іменини

У суботу, 16 жовтня, іменини відзначають Денис, Іван, Павло, Петро, Рустика, Феоген, Феодосія, Ядвіга.