17 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна давати грошей у борг навіть самим близьким друзям і родичам

Сьогодні, 17 листопада, у світі відзначають День студента, а віряни вшановують пам'ять священномучеників Никандра і Єрмея.

День студента

Фото з відкритих джерел

Свято всіх студентів, яке в Україні відзначають як і в більшості країн світу – 17 листопада, також відоме як міжнародний День студентів. Свято асоціюється з молодістю, романтикою і веселощами. З'явилось імперське свято ще XVIII століття, а історія сучасного святкування почалася в Чехословаччині під час Другої світової війни, пов'язана з трагічними подіями.

28 жовтня 1939-го в окупованій Чехословаччині празькі студенти і викладачі вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення Чехословацької держави (28 жовтня 1918 року). Окупанти розігнали демонстрацію, при цьому був застрелений студент медичного факультету Ян Оплетал.

Похорони Яна пройшли 15 листопада 1939-го і переросли в акцію протесту. Десятки демонстрантів були арештовані. 17 листопада війська рано вранці оточили студентські гуртожитки. Більше 1200 студентів було арештовано і поміщено в концтабір в Заксенхаузен. Дев'ятьох студентів і активістів студентського руху стратили в катівнях в'язниці в празькому районі Рузине. Всі чеські вищі навчальні заклади були закриті до кінця війни. На честь цих подій на Всесвітньому конгресі студентів і був проголошений Міжнародний день студентів. Сьогодні він святкується в багатьох країнах світу.

Свято встановлено в Україні згідно з Указом Президента № 659/99 від 16 червня 1999р.

Також, ще за старою царською, потім радянською традицією святкували 25 січня (див. Тетянин день), хоча цей день відноситься переважно до Московії та Російської імперії, бо присвячений відкриттю університету у Москві.

Всесвітній день передчасно народженої дитини

Щорічно 17 листопада людство відзначає міжнародну подію – Всесвітній день передчасно народженої дитини. Ідея цього дня з’явилася у 2008 році, ініціатором виступив Європейський фонд допомоги новонародженим. Тож, у 2009 році здійснилося перше відзначення цього дня, проте назва була інакшою: «Міжнародний день поінформованості про недоношеність».

Вже на наступний рік коло організацій-учасників цієї події значно розширилося, тому було вирішено зробити подію міжнародною та змінити у 2011 році назву на «Всесвітній день недоношених дітей».

З кожним роком увага до теми передчасно народжених дітей та увага до події зростає: більше сотні країн та мільйони людей на всій планеті об’єднуються заради розв’язання проблеми недоношеності.

День Яреми

Фото з відкритих джерел

17 листопада в церковному календарі це день пам’яті святих мучеників Нікандра єпископа Мирського) і Єрмея (пресвітера).

Переказ свідчить, що Нікандр і Ермей навчалися у святого Тита, який в свою чергу був учнем апостола Павла. Вони активно проповідували християнство і багатьох навернули до віри. Про це дізналися правителі, які поклонялися ідолам, і проповідників схопили. Їх умовляли, їм погрожували, їх катували, але вони не відреклися від віри. У підсумку Ермея і Нікандра піддали смерті.

У цей день часто буває погана погода. У наших предків існувала приказка: «Ярема – сиди вдома». А все тому, що існувала думка, що в цю пору нечиста сила спустилася на землю і розгулює вулицями, намагаючись проникнути в будинки, щоб поцупити вугілля або вогонь.

Згідно із віруваннями, нечисть особливо приваблювали порожні хати або будинки з відкритими дверима. Тому двері замикали на всі засуви і в житло намагалися нікого стороннього не пускати.

У селянських сім’ях в цей день зайвий раз за поріг не виходили. Жінки готували їжу, топили піч, прибирали. Увечері дівчата збиралися за рукоділлям. Вони пряли або ткали.

Щоб захистити будинок від усього поганого, стародавні слов’яни на віконницях і над вікнами вирізали хрести або серпи. Вірили, що цей нехитрий оберіг захистить їх від негативу.

Сни з 16 на 17 листопада обов’язково потрібно запам’ятати. Вони вказують, чого ви можете досягти в житті, а чого слід остерігатися.

Традиції та звичаї

Наші предки протягом багатьох століть запримітили, що 17 листопада – день нещасливий, тому суворо дотримувалися низки заборон.

Намагайтеся ввесь сьогоднішній день провести вдома.

17 листопада – один із найбільш енергетично важких днів у році. У народі його прозвали «Ярема – сиди вдома», і намагалися по можливості нікуди не виходити.

Народні прикмети

Мишей більше, ніж зазвичай – прикмета, що буде холодна зима

В молодий Місяць сніг випав – скоро він розтане

Якщо в новий Місяць встановилася певна погода, то вона буде триматися до кінця місяця

Ліс 17 листопада здається здалеку чорним – чекай відлиги

Білі круги навколо сонця – за прикметами, чекай сніжну бурю

Що не можна робити:

Не можна нічого виносити з дому – втратиш щастя

Не можна давати грошей у борг навіть самим близьким друзям і родичам

Потрібно накреслити хрести над дверима і вікнами з допомогою крейди – так нечиста сила в будинок не проникне

Для захисту від злих сил можна насипати на підвіконня трохи горобини

Щоб захиститися від духів, можна використовувати зміїний виповзок (шкірку змії, яка скидається в процесі линьки), підкову

Не потрібно грати весілля 17 листопада, укладати угоди або судитися, знайомитися з новими людьми – ці справи не будуть успішними і ніякої користі не принесуть

В цей день варто утримати чоловіка в родині, коли він захоче піти до коханки, то після цього він буде залишатися вірним своїй дружині.

Іменини

17 листопада День ангела відзначають: Ілля, Олександр, Іван, Порфирій, Семен, Степан, Фаїна, Федір.

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