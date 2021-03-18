18 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні в Україні відзначають День працівника податкової та митної справи

Не гоже у цей день зловживати алкоголем, а також переїдати

Сьогодні, 18 березня, православні християни вшановують пам'ять священномученика Конона Мандонского (Памфілійського), в Україні відзначають День працівника податкової та митної справи, а світі відзначають День Паризької комуни.

Крім того, сьогодні четвертий день Великого посту.

День Паризької комуни

День Паризької комуни відзначається трудящими світу в ознаменування перемоги 18 березня 1871 року першої пролетарської революції. Рішення відзначати 18 березня як першу успішну спробу робочих захопити політичну владу було ухвалено 20 лютого 1872 року за скликанням Генеральної ради 1-го Інтернаціоналу.

Паризькою комуною (La Commune de Paris) називали революційний уряд, сформований в Парижі під час революційних подій 1871 року. Після встановлення перемир'я між Францією і Пруссією під час Франко-прусської війни в Парижі почалися хвилювання, які переросли в революцію.

В результаті революції було встановлено самоврядування, яке тривало з 18 березня по 28 травня 1871 року. Очолювали Паризьку комуну представники партій соціалістів і анархістів. Лідери обох течій проголосили Паризьку комуну першим зразком диктатури світового пролетаріату.

Незважаючи на те, що 28 травня революція була повалена, але День Паризької комуни став символом перемоги пролетаріату в боротьбі за владу. Ця дата увійшла в історію як звершення першої в світі пролетарської революції.

День працівника податкової та митної справи України

День працівника податкової та митної справи України відзначається в країні щорічно 18 березня.

Треба сказати, що до 2014 року професійне свято податківців відзначалося в країні щорічно 2 липня. Воно було встановлене указом президента України від 24 жовтня 2005 року «Про День працівника державної податкової служби України», з огляду на значну роль державної податкової служби України у забезпеченні реалізації податкової політики держави, і носило назву День працівника податкової служби України.

Згідно з указом президента України від 11 жовтня 2013 року №554 / 2013 «Про День працівника податкової та митної справи України» на підтримку ініціативи Міністерства доходів і зборів України, для забезпечення єдності і цілісності податкової та митної політики держави, професійне свято всіх податківців було встановлене на 18 березня і тепер відзначається як День працівника податкової та митної справи України.

Конон Городник

Народне свято Конон Городник відзначається 18 березня 2021 року (за старим стилем – 5 березня). У церковному календарі це дата вшанування пам'яті священномученика Конона Мандонского (Памфілійського) – покровителя і захисника городників, посівів та врожаю. Звідси і назва свята.

Конон жив приблизно в III столітті, за часів правління Деция Траяна. Його батьківщиною був Назарет Галілейський, але проживав він в Памфілійському місті Мандон. На місці, названому Кармена, Конон розбив город і їв тільки їжу, яку сам вирощував. Він був доброю і простодушною людиною. Грамоти не знав. Але це не завадило йому вести тихе богоугодне життя.

Коли намісник Публій прийшов в місто для очищення його від християн, йому тут же доповіли про Конона. До нього послали стражників. Конона доставили на суд, запропонували відректися від своєї віри і принести дари язичницьким ідолам. Але святий твердо і гордо заявив, що не бажає навіть думати на цю тему. За це в його ноги забили безліч цвяхів і гнали попереду колісниці намісника до тих пір, поки мученик з молитвою на губах не віддав душу Богові.

Що не можна робити сьогодні

Не можна цього дня байдикувати;

Не бажано нині сваритися й ображатися на рідних;

Не слід сьогодні виходити з дому після півночі;

Не гоже у цей день зловживати алкоголем, а також переїдати.

Народні прикмети й традиції

Ясна і тепла погода 18 березня – літо буде теплим або помірно спекотним

Граки вже гніздяться – через 20 днів можна починати посівні роботи

Якщо в цей день засипати гній на город – це обіцяє хороший врожай

Ясна погода 18 березня – граду влітку не буде

З’явилися перші проліски в лісі – прикмета до того, що можна починати орати

У будинку і на полях миші завелися – чекай неврожаю

Гніздяться граки – можна хліб сіяти за три тижні

Якщо босими ногами в цей день гній натоптати, то ноги боліти не будуть

У цей день в руки вила візьмеш – прикмета до того, що влітку буде град.

Іменини

У четвер, 18 березня, іменини відзначають Адріан, Архелай, Георгій, Давид, Євлампій, Євлогій, Іван, Іраїда, Ісихій, Кирило, Конон, Костянтин, Мардарій, Марк, Микола, Онисим, Феофан, Федір, Фотій.