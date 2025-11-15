15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 15 листопада 2025 року: початок Різдвяного посту, пам’ять святих мучеників та які існують прикмети

15 листопада у світі відзначають Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні, та Європейський день музичної терапії. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва, і цього дня починається Різдвяний піст.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 15 листопада 2025 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день письменників, які перебувають в ув'язненні

Цей важливий день був започаткований міжнародною правозахисною організацією PEN International у 1981 році. Його мета – привернути увагу світової спільноти до долі письменників, журналістів, поетів та публічних інтелектуалів, які зазнають переслідувань, ув'язнення або насилля за своє право на свободу слова та висловлювання.

Європейський день музичної терапії

Свято, що відзначається 15 листопада, підкреслює глибокий вплив музичної терапії на фізичне та психічне здоров'я і добробут людей. Це професійне свято, яке підвищує обізнаність про цю галузь як ефективний інструмент лікування та реабілітації.

Релігійні свята та їхня історія

Початок Різдвяного посту

15 листопада (за новоюліанським календарем) розпочинається Різдвяний піст, який триває 40 днів – до Різдва Христового (25 грудня). Цей піст, який у церковному статуті називається Чотиридесятницею, є часом духовного і фізичного очищення, молитви та стриманості, призначеним для гідної зустрічі великого свята.

День святих мучеників Гурія, Самона і Авіва

Цього дня православна церква вшановує пам'ять трьох ранньохристиянських святих, які постраждали за свою віру в III–IV століттях. Гурій та Самон були проповідниками, яких схопили під час гонінь імператора Діоклетіана, катували і стратили. Авів, диякон і учень Гурія та Самона, також був арештований пізніше і спалений за вірність Христу.

У православній традиції до святих Гурія, Самона і Авіва особливо звертаються з молитвою про благополуччя та зміцнення сім'ї, оскільки вважається, що вони є покровителями сімейного життя і захисниками жінок від нечестивих чоловіків.

Народні вірування та прикмети

У народі 15 листопада називали «Гурієвські обереги», вірячи у силу молитви цього дня для захисту родини.

Випав сніг цього дня – він довго не розтане і пролежить до весни.

Хмари пливуть низько – морози вдарять швидко і будуть сильними.

Якщо цього дня сильний вітер – до швидкого приходу сніжної та холодної зими.

Традиція посту: У перший день Різдвяного посту заведено допомагати нужденним: нагодувати голодних, подати милостиню.

Історичні події

1492 рік – Христофор Колумб вперше описує тютюн, який вживали індіанці;

1837 рік – публікують систему стенографії;

1881 рік – патент на повітроплавальний снаряд отримує Олександр Можайський;

1884 рік – у Берліні відкривається Міжнародна конференція 14 держав з африканських питань, яка стає одним із етапів боротьби колоніальних країн за поділ Африки;

1887 рік – Карл Гесснер отримує патент на цинкову батарейку;

1889 рік – у Бразилії внаслідок військового перевороту повалюють імператора Педру II, країна стає республікою;

1904 рік – отримано патент на бритву зі змінними лезами;

1918 рік – розпочинається очолюване Директорією повстання проти влади гетьмана Павла Скоропадського;

1919 рік – за спільним рішенням Директорії та уряду УНР члени Директорії Федір Швець та Андрій Макаренко виїзджають з дипломатичними дорученнями за кордон, передавши всю повноту влади Симонові Петлюрі;

1920 рік – у Женеві відбувається перше засідання Асамблеї Ліги Націй, створеної 1919 року;

1940 рік – понад 500 літаків люфтваффе проводять масоване 10-годинне бомбування міста Ковентрі (Coventry, Велика Британія);

1945 рік – в Аугсбурзі групою українських вчених, що перебували в еміграції, засновується Українська вільна академія наук;

1957 рік – відбувається перший політ міжконтинентального пасажирського літака Ту-144;

1960 рік – в море виходить перший американський підводний човен класу типу «Джордж Вашингтон» з ядерними ракетами на борту;

1971 рік – фірма Intel випускає перший мікропроцесор Intel 4004;

2004 рік – на Першому Національному каналі Національної телекомпанії України відбуваються перші відкриті дебати кандидатів на пост президента України – Віктора Ющенка та Віктора Януковича.

Іменини

День ангела святкують: Григорій, Дмитро, Микита, Микола, Петро, Пилип.