18 травня: який сьогодні день, традиції та заборони

Іванна Гончар
Свята 18 травня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

18 травня відзначають День боротьби за права кримськотатарського народу та День пам'яті жертв депортації кримських татар, День резервіста України, Міжнародний день музеїв.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 18 травня 2026 року.

Визначні дати в Україні

День боротьби за права кримськотатарського народу та День пам'яті жертв депортації кримських татар

Щороку 18 травня Україна вшановує пам’ять жертв депортації кримськотатарського народу. Саме цього дня у 1944 році радянська влада розпочала примусове виселення кримських татар із Криму до Середньої Азії та інших віддалених регіонів СРСР.

За кілька днів було депортовано понад 190 тис. людей. Людей перевозили у товарних вагонах у нелюдських умовах, через що тисячі кримських татар загинули від голоду, хвороб та виснаження.

У 2015 році Верховна Рада України офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Сьогодні цей день є символом скорботи, пам’яті та боротьби за права корінного народу Криму.

День резервіста України

Щороку у третю неділю травня в Україні відзначають День резервіста України. Свято було встановлене указом Президента у 2019 році з метою вшанування військовослужбовців оперативного резерву, які готові у будь-який момент стати на захист держави.

Українські резервісти відіграють важливу роль у зміцненні обороноздатності країни. Після початку російської агресії саме резервісти одними з перших стали до лав Збройних сил України та брали участь у бойових діях.

У цей день в Україні проходять урочисті заходи, зустрічі ветеранів, патріотичні акції та вшанування військових, які перебувають у резерві. Свято є символом мужності, готовності до захисту Батьківщини та підтримки української армії.

Міжнародні та національні свята

Міжнародний день музеїв

Щороку 18 травня у світі відзначають Міжнародний день музеїв. Свято започаткувала Міжнародна рада музеїв (ICOM) у 1977 році, щоб привернути увагу до важливої ролі музеїв у збереженні культурної спадщини, історії та мистецтва.

У цей день музеї в багатьох країнах організовують тематичні виставки, лекції, екскурсії та акції «Ніч музеїв», під час яких відвідувачі можуть безкоштовно або за пільговими умовами побачити експозиції у вечірній та нічний час.

Міжнародний день музеїв покликаний нагадати про значення музеїв як місць збереження історичної пам’яті, культурного діалогу та освіти. В Україні це свято особливо важливе в умовах війни, коли музейні працівники рятують та зберігають культурні цінності від руйнувань і окупації.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших

Православна церква цього дня також вшановує пам’ять святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини, Павліна та інших християн, які постраждали за віру в Христа у III–IV століттях під час жорстоких гонінь на християн.

За церковними переказами, мученики відкрито сповідували християнську віру, попри переслідування римської влади. Вони зазнали катувань, ув’язнення та були страчені за відмову поклонятися язичницьким богам. Їхня мужність і відданість Христу стали прикладом непохитної віри для багатьох поколінь християн.

Особливо шанують святого Теодота, який підтримував і переховував переслідуваних християн, допомагав ув’язненим та хоронив тіла мучеників. За це його також схопили та стратили після жорстоких тортур.

У церковній традиції цей день присвячують молитвам за зміцнення віри, духовну стійкість та мужність перед життєвими випробуваннями. Віряни просять святих мучеників про заступництво, мир у родині та захист від несправедливості.

Народні вірування та прикмети

Наші предки уважно стежили за погодою 18 травня, адже вірили, що цей день може передбачити яким буде літо та врожай:

  • якщо вранці багато роси – огірки та городина добре вродять;
  • теплий і сонячний день віщує спекотне літо;
  • дощ 18 травня обіцяє щедрий урожай зернових;
  • якщо ластівки літають низько – незабаром буде негода;
  • цвітіння черемхи цього дня вважали ознакою похолодання;
  • сильний вітер віщував мінливу погоду найближчими днями;
  • грім 18 травня вважався доброю прикметою для майбутнього врожаю.

У народі вірили, що цього дня не варто сваритися та тримати образи, щоб не накликати тривалих негараздів. Доброю традицією було допомагати нужденним, молитися за здоров’я рідних та мир у домі.

Історичні події

  • 1917 – у Києві розпочався I Всеукраїнський військовий з'їзд.
  • 1920 – Всеукраїнська православна Церковна рада проголосила Українську православну церкву автокефальною.
  • 1949 – відкрито перший у Нью-Йорку вертолітний майданчик.
  • 1953 – американська льотчиця Жаклін Кокран стала першою у світі жінкою, яка подолала на літаку звуковий бар'єр.
  • 1974 – Індія стала шостою державою, яка отримала атомну зброю.
  • 1980 – відкрито Івано-Франківський художній музей.
  • 1990 – у Франції встановлено рекорд швидкості поїздів (515,3 км/год).
  • 1997 – ірландка Бріджит Діррен отримала диплом з відзнакою Національного університету у віці 102 років (світовий рекорд).
  • 1999 – уряд Канади після тривалих дискусій заявив, що він не регулюватиме і не контролюватиме Інтернет у країні.
  • 2005 – ратифікацією Оттавської конвенції Україна остаточно зобов'язалася позбутися п'ятого найбільшого арсеналу протипіхотних мін у світі.

Іменини

18 травня свої іменини святкують: Андрій, Давид, Денис, Павло, Петро, Клавдія, Олександра, Христина та Юлія.

