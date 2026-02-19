19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Свята 19 лютого 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

19 лютого в Україні вшановують День Державного Герба. У світі відзначають Всесвітній день захисту морських ссавців (День кита). За церковним календарем віряни вшановують пам'ять святого апостола Архипа.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 19 лютого 2026 року.

Зміст

Свята в Україні

День Державного Герба України

Щороку 19 лютого українці відзначають День державного герба України. Наша держава має 3 офіційні символи – Державний Герб, Державний Прапор та Державний Гімн. Саме вони є уособленням українського народу, його культури та звичаїв. Герб будь-якої держави є її найбільш відмітною емблемою. Його зображення має офіційний статус та використовується у печатках, на грошових купюрах та офіційних документах країни.



Згідно з Конституцією Державний Герб України представлений малим та великим гербом. Малий Герб України зображений у вигляді тризубу золотистого кольору, розміщеного на синьому фоні. Така символіка була офіційно затверджена на засіданні Верховної ради 19 лютого 1992 року. Тому саме цей день лютого став Днем Державного Герба України. Своєю чергою, зображення великого Державного Герба досі не затверджене і знаходиться на етапі розробки.

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день морських ссавців

Це свято було засноване 1986 року, коли Міжнародна китобійна комісія ввела заборону на промисловий вибій китів. День присвячений захисту не лише китів, а й усіх морських ссавців та океанського біорізноманіття, яке потерпає від діяльності людини.

Всесвітній день антропології

Щороку в третій четвер лютого відзначається Всесвітній день антропології. Американська антропологічна асоціація (ААА) у 2015 році ініціювала святкування Національного дня антропології. За рік свято змінило назву на Всесвітній день, бо ця наука важлива для всього людства. Вивчення біологічної природи та походження людини, її фізичних особливостей, що виникли внаслідок розвитку у різних географічних умовах, допомагає краще зрозуміти сучасний світ. Мета антропологів – вивчення людей, їх різноманіття, самобутності, суспільств та поведінки.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого апостола Архипа

19 лютого православна церква вшановує святого Архипа, який належав до числа 70-ти апостолів. Він був учнем і сподвижником святого апостола Павла. У своєму посланні до Филимона Павло називає Архипа своїм «соратником».

Архип був єпископом у місті Колосси (Фригія). Під час правління імператора Нерона за свою віддану проповідь християнства він прийняв мученицьку смерть. Розлючений натовп язичників схопив апостола під час свята, піддав жорстоким катуванням і закидав камінням. Святий Архип до останнього подиху залишався вірним Христу, показавши «потужний» приклад стійкості духу.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, цього дня звертають увагу на такі знаки:

Якщо на дорогах багато птахів – скоро прийде потепління;

чим більше добрих справ зробити цього дня, тим більше щастя буде в році;

червоний захід сонця віщує сильний вітер або хуртовину наступного дня;

якщо сніг лежить високими кучугурами – літо буде багатим на трави та врожай.

Традиційно цього дня жінки готували багато страв, зокрема коровай, шматочками якого ділилися з сусідами та бідними, щоб у домі завжди був достаток.

Історичні події

197 рік – Клодій Альбін та Септимій Север зустрічаються у битві біля Лугдуна;

1190 рік – папа Іннокентій III підвищує лікарняну громаду німців, створену під час хрестового походу, до статусу лицарського ордену: заснований Тевтонський орден;

1600 рік – виверження перуанського вулкана Вайнапутіна, найсильніше в історії Південної Америки;

1878 рік – Томас Едісон отримує патент на фонограф;

1900 рік – Микола Міхновський у Харкові виголошує свій реферат «Самостійна Україна»;

1913 рік – Педро Ласкуран пробуває президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління;

1945 рік – морська піхота США висаджується на Іодзімію;

1992 рік – Верховна Рада України затверджує тризуб як малий герб України;

1993 рік – англійські дослідники Файнерс і Страуд стають першими людьми, які подолали Антарктиду пішки;

1994 рік – композиція «Without you» Мераї Кері очолилює британський чарт, ця пісня стала першим гітом співачки, що добрався до вершини британського гітпараду;

1995 рік – Roxette виступають в Пекіні;

1999 рік – у США затримують колишнього прем'єр-міністра України Павла Лазаренка;

2000 рік – на Великому китайському мурі 3 200 чоловік споруджують найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів;

2003 рік – у Києві проходить прем'єра фільму «Мамай», що стає першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна;

2014 рік – протистояння на Грушевського, бійня на Інститутській, у відповідь на прийняття Верховною Радою України законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, які відкривали шлях до масових репресій, від січня 2014 року в Києві на вулиці Грушевського почалось відкрите протистояння протестувальників з міліцією та внутрішніми військами, апогею це протистояння досягло 19-20 лютого 2014 року.

Іменини

День ангела святкують: Архип, Максим, Федір, Дмитро, Євген, Богдан, Макар.