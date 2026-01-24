Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 25 січня 2026: традиції та молитва

колаж: glavcom.ua

Свята 25 січня в церковному календарі – День пам’яті святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського

25 січня православна церква вшановує пам'ять святого Григорія Богослова, одного з трьох Вселенських учителів. Це свято присвячене життю та духовному подвигу великого мислителя, який став символом глибокої віри та захисту чистоти християнського вчення.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 25 січня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святого Григорія Богослова, архієпископа Царгородського

Яке релігійне свято відзначається 25 січня 2026: традиції та молитва фото 1

25 січня Церква молитовно згадує святого Григорія, який народився близько 329 року в Каппадокії. Він отримав блискучу освіту в Афінах, де подружився з Василієм Великим. Григорій обрав шлях аскези та служіння Богу, хоча його талант проповідника змусив його стати на чолі Константинопольської кафедри у часи розколу.

За свої натхненні проповіді про Трійцю він отримав виняткове найменування – «Богослов» (до нього так називали лише апостола Івана). Григорій Богослов залишив по собі сотні послань та віршів, які досі вважаються вершиною християнської думки. Його життя було сповнене випробувань, але він завжди залишався вірним істині, вчив прощати ворогів та ставити духовне вище за земне.

Молитви дня

О, великий і преславний святителю Григорію, Богослове наймудріший! Ти словом своїм світ просвітив і Трійцю Єдиносущну прославив. Благаємо тебе: моли Господа Бога за нас, щоб зміцнив Він віру нашу, зцілив недуги душевні й тілесні та подав мир країні нашій Україні. Допоможи нам у важкі часи вистояти проти зла, зберегти чистоту серця та наслідувати твою лагідність і мудрість.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки називали цей день «Григорій-веснопокажчик» і уважно стежили за природою:

  • Яка погода на Григорія з ранку до полудня – такою буде перша половина наступної зими.
  • Снігопад у цей день віщує, що наступна зима прийде пізно.
  • Якщо на деревах з’явився іній – літо буде прохолодним та з частими дощами.
  • Почути крик ворони, яка сидить на верхівці дерева, – до посилення морозів.

Вважалося, що 25 січня потрібно робити добрі справи «потайки», бо Григорій Богослов не любив марнославства. Кожна добра справа, зроблена від чистого серця, обов'язково повернеться сторицею.

