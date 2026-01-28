Головна Світ Політика
Чи можливий вступ України до ЄС у 2027 році? Мерц дав остаточну відповідь

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року є нереалістичним
фото: Офіс президента

Мерц підкреслив, що Україна має чітку європейську перспективу, однак мова йде про довгостроковий процес, а не про швидке політичне рішення

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року є нереалістичним. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами в Берліні, пише «Главком».

За словами Мерца, Німеччина донесла свою позицію і до Сполучених Штатів. Він наголосив, що всі держави-кандидати, включно з Україною, мають відповідати Копенгагенським критеріям, а процес приєднання зазвичай триває роками.

«Приєднання України 1 січня 2027 року неможливе. Усі країни, які прагнуть вступити до Європейського Союзу, повинні відповідати Копенгагенським критеріям», – заявив канцлер Німеччини.

Копенгагенські критерії, ухвалені у 1993 році, передбачають наявність стабільних демократичних інституцій, функціонуючої ринкової економіки та спроможності імплементувати законодавство ЄС.

Мерц підкреслив, що Україна має чітку європейську перспективу, однак мова йде про довгостроковий процес, а не про швидке політичне рішення. Водночас він зазначив, що нині для України першочерговими залишаються дипломатичні зусилля щодо припинення війни, зокрема переговори за участі США та Росії.

За повідомленням Financial Times, у разі укладення мирної угоди Україна може вступити в Європейський Союз до 1 січня 2027 року. Пункт угоди обговорюється на переговорах за участі США та європейських країн.

Нещодавно Володимир Зеленський вперше озвучив мету – вступ України до Євросоюзу у 2027 році. 

Як повідомлялось, у грудні 2025  року Кабінет міністрів затвердив переговорні позиції за двома останніми кластерами з Європейським Союзом. Це означає, що Київ завершив усі необхідні внутрішні процедури для відкриття всіх шести блоків переговорів про вступ до ЄС. 

