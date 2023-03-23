Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні – Всесвітній день метеоролога
фото: Pixabay

У цей день бажано відмовитися від будь-яких покупок

23 березня світова спільнота відзначає День красивого погляду (День фахівця по роботі з бровами і віями) і Всесвітній день метеоролога. Православні віряни вшановують пам’ять Святої Василини – весняної вказівниці води.

Який сьогодні день в Україні та світі

Щорічно 23 березня світ відзначає сучасне свято краси та догляду – День красивого погляду (День фахівця по роботі з бровами і віями).

Подія є також професійним днем спеціалістів з роботи над красою очей та брів – тих людей, які майстерно довершують наш погляд.

Зараз ринок краси пропонує багато процедур на будь-який смак: корекція та фарбування брів, ламінування вій та брів, нарощування вій тощо.

23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 1
фото з відкритих джерел

Крім того, 23 березня відзначається Всесвітній день метеорології – професійне свято синоптиків усіх країн.
Всесвітній день метеорології заснований Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) і відзначається з 1961 року для підвищення обізнаності широкої громадськості в усіх країнах світу щодо діяльності національних гідрометеорологічних служб, а також задля поглиблення розуміння значущості такої праці.

23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони фото 2
фото з відкритих джерел

Сама ВМО була заснована в 1950 році як компетентний орган ООН з питань спостереження за станом атмосфери Землі та її взаємодією з океанами. До складу ВМО входить 191 країна, зокрема й Україна, яка представлена Українським Гідрометцентром.

Передусім, Всесвітня метеорологічна організація займається питаннями погоди, клімату і води, адже небезпеки від них становить майже 90% від загального числа природних катаклізмів. Зусиллями своїх членів ВМО забезпечує прогнози і ранні попередження про подібні небезпеки, аби сприяти запобіганню і пом'якшенню наслідків від лих, порятунку життів людей, а також зменшенню масштабів шкоди майну і навколишньому середовищу за рахунок більш ефективного управління ризиками.

Яке сьогодні церковне свято

23 березня віруючими людьми шанується Свята Василина, що загинула як мучениця у 9-річному віці. Наші пращури назвали цей день Василиною.

Є думка, що їй відома таємниця, яка допомагає уникнути паводків. Саме тому селяни зверталися до неї, щоб вона їм допомогла.

Люди вірили, що свята Василина наділяє весняні струмки пам'яттю і здатністю бачити таємне. Їй молилися, щоб не було повені. А якщо тала вода все-таки підтопила будинок або льох, то говорили, що це за вчинені торік гріхи.

Вважалося, що з цього дня починаються березневі грози, а природа прокидається.

Народні прикмети

  • Пухнасті хмари, що швидко біжать по небу, обіцяють тепло і дощ.
  • Гроза в цей день – до гарного урожаю.
  • Похмура погода – буде відмінний урожай льону.
  • До цього дня повернулися журавлі – весна вступить у свої права і розтане останній сніг.
  • Якщо в небі кружляє жайворонок – незабаром з'явиться перша трава.

Що не можна робити

  • У цей день потрібно відмовитися від будь-яких покупок.
  • Також не рекомендується робити операції та інші хірургічні втручання.
  • На 23 березня не варто планувати візит до стоматолога.

Іменини

У четвер, 23 березня, День ангела відзначають власники таких імен: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій, Федір.

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Готувати заливну рибу та бульйон з профітролями: НБУ шукає суперкухаря
Готувати заливну рибу та бульйон з профітролями: НБУ шукає суперкухаря
Скільки зберігати документи про сплату податків? Парламент дав відповідь
Скільки зберігати документи про сплату податків? Парламент дав відповідь
Росіяни вбили її батьків, чоловіка та малих дітей. Історія бойового медика Олесі
Росіяни вбили її батьків, чоловіка та малих дітей. Історія бойового медика Олесі
Синоптики прогнозують різке похолодання на наступний тиждень
Синоптики прогнозують різке похолодання на наступний тиждень
На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор
На пошкодженій багатоповерхівці в Запоріжжі вцілів український прапор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
139K
Росію сколихнув сильний землетрус
13K
Генштаб повідомив, скільки ворожих дронів вдалося знищити цієї ночі
9125
Росія запустила «Сармат» у бік Вашингтона (відео)
8756
Російські винищувачі піднімалися у небо: в Україні лунала повітряна тривога (мапа)
6480
Весняні канікули: коли почнуться та скільки триватимуть
6280
ОВА прокоментувала звук вибуху у Хмельницькій області

Новини

Нові люди в уряді, Рада збільшила фінансування оборони. Головне за 21 березня
21 березня, 21:00
Наступ росіян біля Авдіївки: аналітики ISW спрогнозували результати (мапа)
21 березня, 07:23
Колишньому керівнику СБУ в Харківській області загрожує довічне ув'язнення
20 березня, 14:45
Командувач ЗСУ розповів, яким має бути завершення війни з Росією
20 березня, 12:30
Атака дронами та реакція Байдена на ордер Путіну: головні новини ночі
18 березня, 07:30
На Луганщині окупанти розпочали тотальну мобілізацію населення – Генштаб
18 березня, 06:39

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту