23 березня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день потрібно відмовитися від будь-яких покупок

23 березня світова спільнота відзначає День красивого погляду і Всесвітній день метеоролога.

Також в цей день відзначається народне свято Василина – весняної води вказівниця.

День красивого погляду

Щорічно 23 березня світ відзначає сучасне свято краси та догляду – День красивого погляду (День фахівця по роботі з бровами і віями).

Подія є також професійним днем спеціалістів з роботи над красою очей та брів – тих людей, які майстерно довершують наш погляд.

Зараз ринок краси пропонує багато процедур на будь-який смак: корекція та фарбування брів, ламінування вій та брів, нарощування вій тощо.

Всесвітній день метеоролога

23 березня відзначається Всесвітній день метеорології – професійне свято синоптиків усіх країн.

Всесвітній день метеорології заснований Всесвітньою метеорологічною організацією (ВМО) і відзначається з 1961 року для підвищення обізнаності широкої громадськості в усіх країнах світу щодо діяльності національних гідрометеорологічних служб, а також задля поглиблення розуміння значущості такої праці.

Сама ВМО була заснована в 1950 році як компетентний орган ООН з питань спостереження за станом атмосфери Землі та її взаємодією з океанами. До складу ВМО входить 191 країна, зокрема й Україна, яка представлена Українським Гідрометцентром.

Передусім, Всесвітня метеорологічна організація займається питаннями погоди, клімату і води, адже небезпеки від них становить майже 90% від загального числа природних катаклізмів. Зусиллями своїх членів ВМО забезпечує прогнози і ранні попередження про подібні небезпеки, аби сприяти запобіганню і пом'якшенню наслідків від лих, порятунку життів людей, а також зменшенню масштабів шкоди майну і навколишньому середовищу за рахунок більш ефективного управління ризиками.

Яке церковне свято

23 березня віруючими людьми шанується Свята Василина, що загинула як мучениця у 9-річному віці. Наші пращури назвали цей день Василиною.

Є думка, що їй відома таємниця, яка допомагає уникнути паводків. Саме тому селяни зверталися до неї, щоб вона їм допомогла.

Люди вірили, що свята Василина наділяє весняні струмки пам'яттю і здатністю бачити таємне. Їй молилися, щоб не було повені. А якщо тала вода все-таки підтопила будинок або льох, то говорили, що це за вчинені торік гріхи.

Вважалося, що з цього дня починаються березневі грози, а природа прокидається.

Народні прикмети

Пухнасті хмари, що швидко біжать по небу, обіцяють тепло і дощ.

Гроза в цей день – до гарного урожаю.

Похмура погода – буде відмінний урожай льону.

До цього дня повернулися журавлі – весна вступить у свої права і розтане останній сніг.

Якщо в небі кружляє жайворонок – незабаром з'явиться перша трава.

Що не можна робити

У цей день потрібно відмовитися від будь-яких покупок.

Також не рекомендується робити операції та інші хірургічні втручання.

На 23 березня не варто планувати візит до зубного лікаря.

Іменини

У вівторок, 23 березня, іменини відзначають власники таких імен: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій, Федір.