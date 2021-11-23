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    23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    Сьогодні святкуємо Міжнародний день акварелі - 23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    Сьогодні святкуємо Міжнародний день акварелі
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя

    У вівторок, 23 листопада, відзначається:

    • Міжнародний день акварелі

    День проводять щороку в одну і ту ж дату. Його ініціатор – Альфред Гуаті Рохо – художник із Мексики. Святкувати цей день він запропонував у 1991 році, так як вважав, що з допомогою акварелі теж можна створювати предмети мистецтва нічим не гірше, ніж маслом. Зазвичай на честь цього свята проводять виставки картин художників, які працюють з аквареллю.

    Яке релігійне свято

    23 листопада Свята Церква згадує пам'ять святих апостолів від 70-ти Єраста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія, святого мученика Ореста лікаря та священномученика Мілія, єпископа Перського. Інші назви свята: «Родіон», «Родіон Льодолом», «День Ераста», «Міцний наст».

    Переказ свідчить, що Ераст був учнем святого Павла і походив зі знатного роду. До того моменту, як повірити в Бога, Ераст обіймав посаду міського економа в місті Коринті. Саме Павло звернув Ераста у віру, розповівши йому про Ісуса Христа. Трохи пізніше Ераст разом із Павлом починає подорожувати і проповідувати християнство. Разом вони приїхали до Єрусалиму, де Ераст, який залишив державну службу, став жити в місцевій церкві. За деякими відомостями, він був єпископом в Палестині і дожив до глибокої старості.

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    Що стосується Родіона, то він був не тільки учнем, але й родичем святого Павла і служив єпископом у місті Патрасе. У часи правління імператора Нерона були організовані масові гоніння християн, в результаті яких постраждала і Родіон, прийнявши мученицьку смерть разом із Петром і Павлом.

    Також сьогодні вшановують день пам'яті мученика Костянтина, князя Грузинського. Його чесноти, благочестя, любов до бідних і співчуття зробили його одним з найвідоміших людей Грузії.

    Традиції та звичаї

    У народі 23 листопада була традиція вирушати зранку до церкви і приносити з собою хліб із сіллю для того щоб їх освятити. Потім ними годували домашню худобу, і, згідно з віруваннями, домашні тварини після цього повинні бути здоровими і легше пережити зиму. До речі, традиція ця була настільки актуальна, що навіть здійснюючи покупку худоби в цей день, чоловік міг вимагати у продавця на додачу шматок хліба і сіллю.

    До цього моменту на річках вже встановлювався лід, але він був досить тонким і ламким. Правда, говорили, що після Ераста настають справжні морози.

    Мисливці вже вирушають на промисел, а рибалкам часто доводилося чекати більш стійкої морозної погоди, яка протягом кількох днів формувала б крижаний покрив на річках. Без особливої потреби з дому не виходили, вечорами топили піч і збиралися всією родиною за якоюсь роботою. У домашніх тварин до цього часу починалася сезонна линька – їхня шерсть ставала густішою.

    Народні прикмети

    • Випав іній 23 листопада – буде мороз
    • Вітер дме – чекай хуртовини та похолодання
    • Не можна вирушати у далеку дорогу
    • Ввечері випав іній – чекай рясного снігопаду
    • Багато снігу випало 23 листопада – зима, навпаки, буде теплою
    • Туман по землі стелиться – за прикметами, чекай відлиги
    • Голосно цвірінькають горобці 23 листопада – буде відлига
    • Багато пуху у горобиних гніздах – скоро настануть холоди
    • Горобці 23 листопада ховаються в траві – варто чекати сніжної бурі
    • Рябчики ночують поруч з ялицями – вночі буде вітер, а вранці вдарить мороз
    • Якщо пригостити людину, з якою знаходишся в сварці, освяченим хлібом, то незабаром відбудеться перемир’я.

    Що не можна робити сьогодні

    • Не можна вирушати у далеку дорогу.
    • Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.
    • Не починайте жодних нових справ.

    Іменини

    23 листопада День ангела відзначають: Олексій, Олександр, Борис, Анна, Іван, Денис, Михайло, Костянтин, Ольга, Микола, Петро.

    Теги: церква свята смерть тварини речі чоловік вітер традиції хліб
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    23 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і заборони