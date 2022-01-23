23 січня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Не варто сьогодні стригтися, аби не «вкрасти» у себе щастя

Сьогодні, у неділю, 23 січня, відзначається:

День письма від руки

Мета свята – підкреслити, наскільки рукописне письмо все ще важливе, навіть у наш цифровий час, а також дослідити характер почерку та його чистоту.

День почерку заснували 1977 року, коли педагоги помітили, що люди поступово втрачають навички письма. Раніше мистецтво каліграфії відігравало чималу роль, але з часом молоде покоління стало все важче навчати цій важкій справі. Зважаючи на це, Асоціацією виробників письмових приладів був запроваджений День почерку. Хоча про це свято мало хто знає, але воно набуває все більшої популярності з року в рік.

Яке сьогодні релігійне свято

За релігійним календарем 23 січня віряни вшановують пам'ять святого Григорія, єпископа Нісського (335-394) ‒ філософа і християнського богослова.

Він народився в сім’ї, де шанували християнську віру. Брат Григорія Ніського – Василь Великий, а сестра – преподобна Макріна. Тому з ранніх літ вивчав слово Боже. Коли Григорій був єпископом, тією землею правив імператор Валент. Він звинуватив святителя в надмірних грошових витратах і хотів кинути його до в’язниці. Григорій арешту уникнув, але потім довгий час переховувався.

Коли імператор помер, повернувся до Ніси.

Традиції

У цей день господарі вже поступово починали планувати проведення весняних робіт, підготовляти інвентар. Селяни 23 січня перебирали зерно для посадки, перевіряли засіки.

Народні прикмети на 23 січня:

Якщо на стогах і деревах видно іній, значить, літо буде прохолодним і непогожим.

Якщо в день Григорія дме вітер з півдня, значить, в червні місяці будуть часто йти грози і дощі.

Ясна погода 23 січня віщує сухе і спекотне літо.

У народі говорили: «Якщо на Григорія багато снігу – буде багато хліба».

Якщо іній 23 січня не проходить до вечора – це прикмета до того, що незабаром погода зіпсується.

Якщо на стовпах видно іній, то риболовля буде погана.

Якщо весь день 23 січня сонячно і сухо – літо теж буде посушливим і спекотним.

Якщо небо безхмарне і ясне – бути ранній весні.

Сухий сніг – прикмета того, що цього року бути сухому льоту.

З будинку не можна виносити 23 січня золу і сміття, щоб не викинути своє щастя.

Якщо в день Григорія обійти стіг сіна три рази проти сонця, то цього року можна буде розбагатіти.

Що не можна робити сьогодні

Не можна у цей день лихословити та погано думати про інших.

Не слід робити важку роботу по дому, аби не накликати злидні на родину.

Не варто сьогодні стригтися, аби не «вкрасти» у себе щастя.

Не слід у цей день ворожити та загадувати на майбутнє.

Не можна сьогодні пити багато спиртного.

Хто святкує день ангела

У неділю, 23 січня, іменини відзначають Григорій, Марко, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.